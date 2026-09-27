27 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: revelaron qué se encontró en el celular de Claudio Barrelier durante el peritaje

Los investigadores no solo recuperaron conversaciones antiguas, sino también fotografías eliminadas y hasta búsquedas en Google. Para la Fiscalía, el imputado tenía una “obsesión por la niña”.

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Enuno de los celulares encontraron una fotografía de Agostina maniatada sobre unacama antes del crimen.

En uno de los celulares encontraron una fotografía de Agostina maniatada sobre una cama antes del crimen.

Luego la Justicia de Córdoba sumara una nueva imputación contra Claudio Gabriel Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, ahora dieron a conocer qué se encontró en uno de los celulares del detenido durante un peritaje.

Barrelier se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje.
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Los investigadores lograron recuperar conversaciones antiguas en el dispositivo móvil, pero también encontraron fotografías eliminadas de la adolescente antes del crimen y hasta búsquedas en Google escalofriantes.

En las últimas horas, el fiscal Juan Ávila Echenique imputó a Barrelier por la posesión de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en el marco de una investigación que se tramita por separado del expediente principal por el crimen.

Este nuevo expediente surgió a partir de los análisis digitales realizados sobre el material secuestrado en la causa. Los investigadores peritaron alrededor de 40 teléfonos celulares, de los cuales dos pertenecían a Barrelier, además de una computadora entregada voluntariamente por su expareja, Marianela Palmero.

Qué material se encontró durante el peritaje a uno de los celulares a Claudio Barrelier

En medio de la investigación y el peritaje a un de los celulares de Claudio Barrelier, los investigadores encontraron contactos anteriores entre el detenido y Agostina Vega.

Según reconocieron desde la Fiscalía, se halló una fotografía de la adolescente maniatada sobre una cama antes del crimen, un elemento que fue incorporado a la causa que encabeza el fiscal Raúl Garzón y que permitirá reconstruir los momentos previos al asesinato.

Además, se determinó que el contacto entre ambos había comenzado semanas antes del crimen. El 22 de abril, Agostina publicó en Instagram una foto junto a Barrelier en la que agradecía la confianza que tenían y expresaba que lo quería “como a un papá”.

Según reconstruyeron los investigadores, Barrelier realizó una captura de aquella publicación y posteriormente comenzó a escribirle mensajes privados. Además, la Dirección de Investigación Operativa (DIO) analizó las búsquedas continuadas que Barrelier realizó en XVIDEOS y contabilizó 377 registros entre el 6 y el 20 de mayo de 2026.

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