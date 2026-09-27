27 de septiembre de 2026 Inicio
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Lali Espósito habló sobre el aumento de los suicidios entre jóvenes durante su show en River y cuestionó al Gobierno

La cantante interrumpió durante unos minutos su presentación para reflexionar sobre la problemática y pidió poner el tema en agenda. También recordó a una persona cercana que murió por suicidio y se refirió a la situación de las personas con discapacidad.

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Lali Espósito habló sobre el aumento de los suicidios entre jóvenes durante su show en River y cuestionó al Gobierno

En medio de su show en el estadio de River Plate, Lali Espósito se tomó unos minutos para hablar con el público sobre la problemática del suicidio y la situación que atraviesan miles de jóvenes en Argentina. La cantante destacó la necesidad de que la sociedad y las autoridades presten atención a una problemática que definió como “muy dolorosa”.

Una de las pantallas del estadio River muestran el icónico momento del pop argentino.
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“Argentina tiene muchos récords bárbaros, en el deporte, en el arte, pero tiene uno que no está para nada bueno, y que es muy doloroso”, comenzó Lali frente a las miles de personas que asistieron a su presentación.

La artista sostuvo que el país registra una situación especialmente preocupante entre las personas de 15 a 34 años y afirmó: “Hoy es la principal causa de muertes entre los jóvenes. Antes eran los accidentes viales, por ejemplo, y hoy son los suicidios”.

“Obviamente uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa”, planteó. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, los registros de mortalidad muestran una incidencia particularmente significativa del suicidio entre adolescentes y jóvenes. En 2023 se registraron 3.488 muertes por suicidio en Argentina y, entre las mujeres, la tasa más alta correspondió al grupo de 15 a 24 años.

El dolor de Lali por el suicidio de una persona querida

Durante su reflexión, Lali también contó una experiencia personal vinculada con la problemática y reveló que hace dos meses murió por suicidio una persona muy cercana. “Hace dos meses yo perdí a una persona muy querida que se suicidó. Hoy no está acá. En el último River estuvo y hoy no está acá. Es muy doloroso que nuestro país esté lamentablemente en este ranking del mal”, expresó.

La cantante también dedicó unas palabras a las personas con discapacidad y sus familias, en un contexto marcado por los reclamos del sector frente a las medidas y modificaciones impulsadas por el Gobierno. En las últimas semanas, el debate sobre el financiamiento de las prestaciones y las pensiones por discapacidad volvió a ocupar un lugar central en la discusión política.

Lali sostuvo que muchas personas con discapacidad “se sienten muy solas” y expresó su acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de dolor. “Desde este escenario le mandamos un beso a las familias que han perdido a alguien y a las personas que están sufriendo todos los días con la dolencia de un ser querido”, concluyó.

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