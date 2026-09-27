Con amigos así: Dillom filtró un desopilante reclamo de Lali Espósito por la letra de una canción que es furor en redes

Tras el show de la diva del Pop argentino en River, el rapero compartió una historia en Instagram con un audio de la cantante y una dedicatoria muy especial. "Gracias por dejarme ser parte", escribió.

Lali no deja de ser tendencia y su tercera presentación en River Plate en este 2026 a estadio llen o sigue dando que hablar. Dillom, que estuvo presente una vez más junto a su amiga en la gira No vayas a atender cuando el demonio llama, subió a sus historias un desopilante audio de la cantante reclamándole entre risas por haber logrado, por fin, aprenderse una canción después de tantas noches inolvidables juntos, desatando la euforia y carcajadas de sus seguidores.

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"Che amigo, sabes lo que estoy pensando que estaría bueno, pero solo si podes - sé que por ahí podría ser complicado- que te sepas la letra la con… de tu madre!", le reclamó Lali a Dillom que la escrachó subiendo el audio a redes y acompañó con una sentida dedicatoria.

"Después de tantas inolvidables noches juntos, ¡Lo logré amiga! @lali te quiero y admiro mucho , gracias por dejarme ser parte", escribió el cantante que colaboró con la diva del pop en "33" y que estuvo presente en el cierre del tercero show de Lali en el Monumental.

Los amigos compartieron el escenario, transpiraron la camiseta y armaron un pogo endemoniado, de pura mística tribunera, antes de mandar toda la carne al asador para cerrar el show con lo último del repertorio: "Pendeja", "Payaso" y "No Me Importa", canción con la que la cantante se despidió de su público.

Esta complicidad en vivo ya tiene antecedente, el rapero había acompañado a la diva en los primeros estadios de la gira en junio de este año, dejando en claro que cada vez que se cruzan sobre las tablas, la energía es explosiva. Más allá de las colaboraciones musicales, ambos han demostrado una amistad a prueba de todo, respaldándose mutuamente en redes y ante los medios frente a las críticas públicas.

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Lali atendió al demonio en River Plate por tercera vez

Una creadora de momentos, así entendió la diva del Pop argentino que deben ser las experiencias de sus fanáticos en sus shows. Y estuvo a la altura, no defraudó y volvió a sorprender este sábado 26 de septiembre en un Monumental repleto y convertido en una caldera para atender al demonio.

Uno de los momentos inesperados que desató la euforia del público presente fue cuando la estrella del pop destapó una de las sorpresas más grandes del recital: la aparición sobre el escenario de Tini Stoessel y Marilina Bertoldi, desatando una ovación ensordecedora que retumbó en todo el estadio Monumental.

El momento cúspide de la noche llegó cuando el trío unió sus voces e instrumentos para interpretar una vibrante versión de "Like a Virgin". En una puesta en escena cuidadosamente trabajada, las tres referentes rindieron homenaje a la célebre actuación de los MTV Video Music Awards 2003 protagonizada originalmente por Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera, recreando aquella icónica interacción que marcó a fuego la historia de la cultura pop mundial.

Una de las pantallas del estadio River muestran el icónico momento del pop argentino.

La integración de Marilina Bertoldi aportó una fuerza rockera y una sonoridad potente que se ensambló de manera fluida con el despliegue escénico y la impronta de Lali y Tini. Este cruce de estilos celebró la versatilidad de la escena argentina, fusionando el rock alternativo y el pop en un espectáculo de altísimo nivel visual y musical.