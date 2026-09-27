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Un importante actor argentino confirmó su casamiento tras dos años de noviazgo: "Estoy feliz"

La pareja se conoció en medio de un rodaje de una serie que, aunque sus personajes tenían un vínculo amoroso, el amor entre ambos nació detrás de las cámaras.

Estaban Lamothe y Débora Nishimoto se casarán en diciembre tras dos años de relación.

Estaban Lamothe y Débora Nishimoto se casarán en diciembre tras dos años de relación.

Y después de dos años de noviazgo, dan el sí: Esteban Lamothe confirmó que próximamente irá al altar con su pareja, la actriz, Débora Nishimoto. “Estoy chocho y ella también”, reconoció.

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
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La noticia del casamiento se conoció recientemente a través de un rumor que terminó con la respuesta del actor quien, en un principio cuando fue consultado por el notero de LAM, no quiso dar detalles, después terminó confesando, a su manera, la grata noticia.

“Tengo la información que te casa en diciembre”, indicó el movilero y entre risas nerviosas y tapándose la cara, Lamothe respondió que no iba a hacer ningún tipo de declaración, después intentó escapar a la respuesta al pedirle que “la semana que viene charlamos de vuelta”.

Pero ante la insistencia de tener más detalles, el actor trataba de no responder aunque sí aseguró “no estoy diciendo nada, pero ya estoy diciendo todo”, y si bien aclaró que no puede decir nada, reconoció: “Estoy contento, muy feliz. Débora está contenta. Yo estoy chocho y ella también. Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos”.

“El amor hay que festejarlo, absolutamente. El amor es lo más lindo que hay”, indicó y dando poca información adelantó que será una ceremonia “chiquita”. “No voy a hablar más del tema, no voy a decir nada. Si la semana que viene me hacés todas estas preguntas, te voy a poder dar más precisión”, concluyó.

Cómo nació el romance entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Envidiosa, cuando compartieron rodaje durante la primera temporada.

Si bien en la ficción sus personajes no tuvieron un vínculo amoroso y tenían sus propias historias, el amor entre ambos nación detrás de cámaras. Pero recién se confirmó su noviazgo en octubre de 2024, cuando trascendieron las imágenes de ambos en restaurante.

Meses más tardes, el propio actor reconoció cómo nació el amor entre ambos: "En el rodaje había onda y cariño, pero nada del orden del amor. Recién al final, cuando faltaba una semana para terminar, la invité a mi casa y ahí empezamos. Grabamos un solo día siendo novios”.

Nishimoto interpreta a Mei, una joven de origen chino que está al frente de un restaurante, mientras que Lamothe se pone en la piel de Matías, un hombre que está enamorado de Vicky, el personaje interpretado por Griselda Siciliani.

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