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Cazzu blanqueó a su nueva pareja durante una salida al teatro: quién es

La cantante jujeña volvió a apostar al amor después de la separación con el artista mexicano, Christian Nodal y padre de su hija, hace dos años. Ambos caminaron de la mano y sin ocultar su complicidad.

Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu volvió apostar al amor y recientemente blanqueó su noviazgo tras una salida al teatro para ver un espectáculo dirigido y protagonizado por su coreógrafo, Maty Napp. Sin esquivar las cámaras, la pareja fue vista de la mano y con muestras de cariño. ¿Quién es el afortunado que conquistó su corazón?

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La última vez que la jujeña había confirmado un romance fue cuando comenzó su relación con el artista mexicano, Chistian Nodal, quien terminó siendo el padre de su única hija, Inti, pero con quien finalizó tras una escandalosa ruptura en mayo de 2024. Desde entonces, su vida amorosa estuvo resguardado, pero ahora se animó a mostrarse de la mano con Ignacio Colombara.

La secuencia se vio el viernes por la noche cuando la cantante fue a la función de Animal en el reconocido espacio teatral porteño, en Palermo. Durante la función se los notó a ambos disfrutando del espectáculo y tras ello, se dirigieron a los camarines para saludar afectuosamente al coreógrafo, responsable de la dirección y coreografía del show.

Tras ello, ambos se retiraron del lugar y fueron fotografiados saliendo de la mano y por momento, se lo vio a Colombara sosteniéndola de la cintura a la artista.

Noticia en desarrollo.-

Cazzu fue fue a ver una obra de teatro con Ignacio Colombara.

Cazzu fue fue a ver una obra de teatro con Ignacio Colombara.

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