Parece otra persona: así fue la sorprendente transformación de Colin Farrell A sus 50 años, el actor luce una imagen diferente y mantiene una rutina enfocada en el cuidado personal. Agregar C5N en









Totalmente diferente, así fue la transformación de Collin Farrell. CNN

Colin Farrell sorprendió con su nueva apariencia a los 50 años.

El actor mostró una imagen distinta a la de otras etapas de su carrera.

El ejercicio es una parte importante de su rutina desde hace años.

Sus hábitos también incluyen una alimentación cuidada y algunos gustos. Colin Farrell sorprendió con un cambio de look bastante distinto al que suele llevar. El actor, de 50 años, fue fotografiado durante un almuerzo con amigos en Los Ángeles y apareció con la cabeza completamente afeitada. La imagen llamó la atención porque durante buena parte de su carrera se lo vio con el pelo más largo, especialmente en sus primeros años en Hollywood.

El actor apareció con la cabeza completamente rapada. PageSix El rapado modifica bastante su apariencia y le da una imagen mucho más marcada. Farrell pasó por distintos estilos a lo largo de los años, aunque el pelo siempre fue una parte reconocible de su aspecto. Ahora, con la cabeza completamente afeitada, su rostro y su físico quedan mucho más expuestos y el cambio se nota todavía más.

Pero el nuevo look no es lo único que cambió en el actor con el paso del tiempo. Farrell también construyó una rutina de entrenamiento que mantiene desde hace años y que le permitió desarrollar un físico atlético. Su preparación para interpretar a Alejandro Magno, hace más de dos décadas, fue uno de los momentos que marcó su relación con el ejercicio.

Cómo fue la impactante transformación de Colin Farrell Desde aquella etapa, Farrell mantuvo el entrenamiento como parte de su rutina, aunque no es un fanático de pasar horas en el gimnasio. El actor prefiere hacer actividad al aire libre y suele salir a correr entre 5 y 8 kilómetros cada dos días. En las jornadas sin cardio, completa la rutina con flexiones, sentadillas y otros ejercicios con su propio peso.

Farrell mantiene una rutina de ejercicio basada en el running y actividades al aire libre. Redes sociales También busca sumar resistencia usando elementos que tiene a mano, como piedras o bidones de agua. A eso le agrega movimientos inspirados en ejercicios militares, entre ellos saltos, desplazamientos laterales y trabajos para los brazos. Es una forma bastante práctica de entrenar que le permite mantenerse activo sin depender de un gimnasio.