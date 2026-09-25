25 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: la abogada del padre definió a Claudio Barrelier como "un depredador"

Fernanda Alaniz, quien representa a Gabriel Vega, se refirió a la acusación contra el principal imputado por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil. "Creemos que él quería un trofeo", expresó.

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Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, el principal acusado por el caso Agostina Vega.

El Juicio a las Brigadas estuvo a cargo de los jueces Ricardo Basílico (presidente), Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers.
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En diálogo con TN, la abogada Fernanda Alaniz, quien representa a Gabriel Vega, hizo alusión al hallazgo de fotografías previas de Agostina en el celular de Barrelier y la imputación del fiscal Juan Ávila Echenique. "Creemos que él quería un trofeo, por eso guardaba cierto material. Realmente estamos ante un depredador y queremos llegar a fondo", expresó.

En tal sentido, señaló la cautela en la investigación: "Hay información muy sensible en el expediente que estaba reservada. Ya habíamos tenido acceso a este material desde hace unas semanas, pero lo mantuvimos en absoluta reserva porque estamos hablando de Agostina y su integridad".

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Echenique imputó a Barrelier por la posesión de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en el marco de una investigación que se tramita por separado del expediente principal por el crimen.

Este nuevo expediente surgió a partir de los análisis digitales realizados sobre el material secuestrado en la causa. Los investigadores peritaron alrededor de 40 teléfonos celulares, de los cuales dos pertenecían a Barrelier, además de una computadora entregada voluntariamente por su expareja, Marianela Palmero.

En los dispositivos del acusado se hallaron fotografías previas de la víctima y material de extrema sensibilidad que, según fuentes judiciales, refuerzan la hipótesis de que el asesinato fue planificado y respaldan la existencia de una "obsesión por la niña" previamente señalada por el fiscal Raúl Garzón.

La reconstrucción del caso Agostina Vega

Los investigadores volvieron a inspeccionar la propiedad de Barrelier con el objetivo reconstruir visualmente la disposición del lugar para determinar si el ataque requirió la colaboración de más personas o si alguno de los presentes tuvo una implicancia directa en el hecho. Previamente, la Justicia determinó que el hombre era empleado de la Municipalidad de Córdoba e integraba la barra del Club Atlético Instituto.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Agostina abandonó la casa de su familia la noche del 23 de mayo para juntarse con el principal imputado en Cofico. La hipótesis central apunta a que abordó un remís desde el barrio General Mosconi rumbo a la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, donde se los observó juntos cerca de las 22:30.

En este marco, el testimonio del conductor del remís fue clave para la Fiscalía ya que declaró que Agostina contó que se encontrará con Barrelier para planear una sorpresa por el cumpleaños de su madre, quien habría sido su pareja. El relato fue incluido en la causa debido a que las autoridades reconstruyeron el contexto del encuentro.

Por su parte, el presunto autor material del crimen afirmó que solo se reunió con la menor para darle dinero para el viaje. De acuerdo con su testimonio, recorrieron a pie un par de cuadras por Cofico hasta que la adolescente se subió a un Volkswagen Gol color rojo para dirigirse a lo de un conocido.

No obstante, la Fiscalía a cargo de Garzón cotejó esta versión con las filmaciones de las cámaras de seguridad, después de que constataran la presencia de ambos alrededor de las 22:30. Sin embargo, en ningún momento registraron el paso del vehículo señalado por el acusado.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

  • El relato de la chica o chico.
  • Lesiones físicas en zona genital.
  • Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).
  • Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.
  • Juegos sexuales inapropiados.
  • Retraimiento.
  • Problemas con el control de esfínteres.
  • Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 113133 1000.

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