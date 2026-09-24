Caso Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil El principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba sumó una nueva acusación tras las pericias a sus teléfonos celulares. Declarará el próximo martes desde el penal de Cruz del Eje. Por Agregar C5N en









Barrelier se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje.

La Justicia de Córdoba sumó una nueva imputación contra Claudio Gabriel Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba: resolvió imputarlo por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

En las últimas horas, el fiscal Juan Ávila Echenique, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, lo imputó por la posesión de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, en el marco de una investigación que se tramita por separado del expediente principal por el crimen.

Este nuevo expediente surgió a partir de los análisis digitales realizados sobre el material secuestrado en la causa. Los investigadores peritaron alrededor de 40 teléfonos celulares, de los cuales dos pertenecían a Barrelier, además de una computadora entregada voluntariamente por su expareja, Marianela Palmero.

En los dispositivos del acusado se hallaron fotografías previas de la víctima y material de extrema sensibilidad que, según fuentes judiciales, refuerzan la hipótesis de que el asesinato fue planificado y respaldan la existencia de una "obsesión por la niña" previamente señalada por el fiscal Raúl Garzón.

Agostina Vega, adolescente de 14 años, fue asesinada en Córdoba el 30 de mayo de 2026. En paralelo, la causa principal por el femicidio de la adolescente ya fue elevada a juicio oral. La acusación sostiene que el pasado 23 de mayo Barrelier aprovechó el vínculo de confianza por haber sido pareja de la madre de la víctima para llevarla a su vivienda en la calle Juan del Campillo 878, en barrio Cofico, donde ingresó a las 22.55 y fue abusada y asesinada. Posteriormente, el cuerpo fue desmembrado y trasladado en un automóvil Ford Ka hacia un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Por este hecho, Barrelier enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

Junto a Barrelier, también irán a juicio Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, todos ellos imputados por el delito de encubrimiento agravado. En cuanto a la causa por material de abuso sexual infantil, Barrelier permanece alojado en el penal de Cruz del Eje y fue citado para prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre. Su situación procesal de prisión preventiva por el femicidio no sufrirá modificaciones ante esta nueva imputación. La compleja trama judicial alrededor del imputado contempla además intervenciones telefónicas sobre sus líneas realizadas entre el 14 y el 29 de mayo por la fiscal Paula Bruera, en el marco de una investigación previa por supuestas irregularidades en la entrega de licencias de conducir en la Escuela de Tránsito. A esto se suma que la causa principal por el crimen fue unificada con otro expediente contra Barrelier por una presunta privación ilegítima de la libertad de una mujer retenida en la misma vivienda de barrio Cofico. La casa de Claudio Barrelier, el punto cero del femicidio de Agostina Vega.