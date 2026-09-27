27 de septiembre de 2026 Inicio
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Alpine condenó los ataques en redes contra pilotos tras el choque entre Colapinto y Gasly: "No se pueden tolerar"

El equipo salió nuevamente al cruce de los comentarios de odio y los abusos contra sus pilotos, integrantes de la Fórmula 1, periodistas y otros equipos luego del incidente que protagonizaó el piloto argentino en Bakú.

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Alpine condenó los ataques en redes contra pilotos tras el choque entre Colapinto y Gasly: No se pueden tolerar

Alpine condenó los ataques en redes contra pilotos tras el choque entre Colapinto y Gasly: "No se pueden tolerar"

Alpine publicó un nuevo comunicado para condenar los ataques y los mensajes de odio que surgieron en las redes sociales luego del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, donde Franco Colapinto chocó a su compañero Pierre Gasly durante un reinicio tras el Safety Car y ambos pilotos debieron abandonar la carrera. El incidente también involucró al McLaren de Lando Norris.

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A través de sus redes sociales, la escudería francesa remarcó que los abusos no estuvieron dirigidos únicamente contra uno de sus pilotos, sino también contra integrantes de la comunidad de la Fórmula 1, entre ellos periodistas, miembros de otros equipos y personas vinculadas al campeonato.

“Los errores ocurren cuando se compite al límite y, independientemente del resultado, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”, expresó Alpine en su declaración.

El equipo también aclaró que su mensaje no apunta contra una afición, escudería o piloto en particular, sino que busca marcar una postura general frente a una conducta que, según señaló, se repitió durante las últimas carreras.

“Condenamos enérgicamente la reacción de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y el resto de los equipos en el objetivo de erradicar esta conducta. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y es algo que no se puede tolerar”, sostuvo Alpine.

La escudería reconoció además su responsabilidad como uno de los actores principales del campeonato y aseguró que continuará trabajando junto con la Fórmula 1 y la FIA para combatir los abusos en línea y promover una rivalidad deportiva saludable.

“Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con el promotor y titular de los derechos del campeonato, así como con el organismo rector, para abordar el problema de los abusos en línea y fomentar una rivalidad deportiva sana, algo por lo que la Fórmula 1 es reconocida y que la hace tan especial”, concluyó el equipo.

El antecedente del presidente de la FIA

El comunicado de Alpine se conoció pocos días después de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, respaldara públicamente a Pierre Gasly frente a los ataques recibidos en redes sociales y reclamara medidas contra el acoso digital. El dirigente ya había participado en iniciativas de la FIA destinadas a combatir los abusos en línea dentro del automovilismo.

El reclamo volvió a cobrar relevancia después del Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto reconoció su responsabilidad por el choque con Gasly durante el reinicio de la carrera. Los comisarios determinaron posteriormente que el argentino fue “total o predominantemente” responsable del incidente y le impusieron una sanción de cinco posiciones en la grilla para el próximo Gran Premio.

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