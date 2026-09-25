25 de septiembre de 2026 Inicio
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Mendoza: hallaron sin vida a un andinista que desapareció en la zona de Vallecitos

El cuerpo del hombre, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, fue hallado en la Quebrada La Angostura, a 4.000 metros de altura.

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El andinista que estaba desaparecido desde el domingo en la zona de Vallecitos.

El andinista que estaba desaparecido desde el domingo en la zona de Vallecitos.

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El cuerpo de un andinista que estaba desaparecido fue encontrado en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura, ubicada a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, en la zona conocida como Vallecitos, en Mendoza.

Homero Pettinato denunció las amenazas del hombre. Imagen optimizada por IA. 
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La víctima fue identificada como Esteban Sotelo, de 48 años, oriundo de Buenos Aires, quien fue hallado por el personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña mendocina este viernes a la tarde. Era intensamente buscado desde el domingo 20 de septiembre.

El deportista avisó que tenía previsto realizar una travesía y, dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que vio su camioneta estacionada, pero no lo vieron más. Finalmente, fue encontrado a las 15:30 de este viernes por un grupo de rescatistas.

Como consecuencia de las malas condiciones meteorológicas, el equipo de rescate regresará el sábado 26 por la mañana para retirar los restos del deportista. La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo interviene en el caso y coordina las tareas de retiro de los restos.

Quién era el andinista encontrado sin vida en Mendoza

El andinista hallado muerto en la montaña en la zona de Vallecitos, en Mendoza, fue identificado como Esteban Sotelo. Era oriundo de la Provincia de Buenos Aires y estudiante de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT), y trascendió que le faltaba un semestre para recibirse. Paralelamente, había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y manejaba un emprendimiento gastronómico de carnes ahumadas, según los medios locales.

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