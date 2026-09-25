Mendoza: hallaron sin vida a un andinista que desapareció en la zona de Vallecitos El cuerpo del hombre, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, fue hallado en la Quebrada La Angostura, a 4.000 metros de altura. Por Agregar C5N en









El andinista que estaba desaparecido desde el domingo en la zona de Vallecitos. Redes sociales

El cuerpo de un andinista que estaba desaparecido fue encontrado en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura, ubicada a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, en la zona conocida como Vallecitos, en Mendoza.

La víctima fue identificada como Esteban Sotelo, de 48 años, oriundo de Buenos Aires, quien fue hallado por el personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña mendocina este viernes a la tarde. Era intensamente buscado desde el domingo 20 de septiembre.

El deportista avisó que tenía previsto realizar una travesía y, dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que vio su camioneta estacionada, pero no lo vieron más. Finalmente, fue encontrado a las 15:30 de este viernes por un grupo de rescatistas.

Como consecuencia de las malas condiciones meteorológicas, el equipo de rescate regresará el sábado 26 por la mañana para retirar los restos del deportista. La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo interviene en el caso y coordina las tareas de retiro de los restos.