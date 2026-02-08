Mejoró la salud de Bastian: este lunes será trasladado a una clínica privada El niño de 8 años mostró un cuadro clínico estable. Viajará desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata hasta un centro de salud en La Matanza, cerca de su casa, donde comenzará la rehabilitación motora. Por + Seguir en







Bastian Jerez será trasladado a un centro de rehabilitación en La Matanza.

Tras despertar del coma farmacológico esta semana, Bastian Jerez mostró un cuadro de "estabilidad clínica" y será trasladado en avión sanitario a una clínica privada en La Matanza, cerca de su casa y del resto de su familia. El niño de 8 años había sido internado a raíz de un choque en La Frontera, en las playas de Pinamar.

Será movido del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata este lunes a las 10:30 en un avión de la provincia de Buenos Aires. El operativo está a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense.

El avión saldrá del Aeropuerto de Mar del Plata rumbo al aeródromo La Matanza: se prevé que el aterrizaje será al mediodía. Luego, será trasladado a la clínica privada gestionada por la obra social de su familia, IOMA. Allí tendrá acceso a un centro de rehabilitación motora.

La noticia de que había despertado del coma fue anunciada por su madre, Macarena Collantes, a través de una publicación en Instagram: "Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado". El evento se dio apenas un día después de que afrontara su séptima intervención, en la que reemplazaron una válvula clave para regular la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo.

El choque que causó la internación de Bastian El choque ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí, el UTV en el que viajaba el menor junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. Tras haber estado internado en dicha ciudad balnearia, fue trasladado a Mar del Plata en cuanto los médicos vieron que estaba en condiciones para ser derivado. Bastián fue operado siete veces.

En el marco de la investigación, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el choque, luego de que ambos dieran positivo en los test de alcoholemia. La sanción alcanza a Noemí Quirós, quien conducía el UTV, y a Manuel Molinari, conductor de la Amarok. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas "representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas". Las pericias toxicológicas, realizadas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, confirmaron que ambos conductores tenían alcohol en sangre al momento del impacto. Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro, mientras que Molinari dio 0,25, valores que superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero.