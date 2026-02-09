9 de febrero de 2026 Inicio
Donald Trump estalló contra el show de Bad Bunny: "Nadie entiende una palabra y el baile es repugnante"

El presidente de Estados Unidos afirmó que el espectáculo del puertorriqueño "no representa" los estándares estadounidenses. "El peor show de medio tiempo de la historia", sentenció.

Donald Trump cuestionó la presentación de Bad Bunny

Donald Trump cuestionó la presentación de Bad Bunny, que tuvo una fuerte impronta latina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al show de medio tiempo del Super Bowl 2026 protagonizado por Bad Bunny y lo definió como "terrible" y "el peor de la historia". "No representa nuestros estándares de éxito, creatividad y excelencia", sentenció el mandatario.

Javier Milei volverá a encontrarse con Donald Trump en Estados Unidos.
Milei pospone su viaje a EEUU: participará de la reunión inaugural del Consejo de la Paz de Trump

"Nadie entiende entiende una palabra de lo que dice este tipo y el baile es desagradable, en especial para los niños que están mirando en todo el país y el mundo", advirtió el jefe de Estado. La presentación del artista puertorriqueño estuvo atravesada por el orgullo latino y llena de críticas al imperialismo estadounidense.

Para Trump, el show fue "una cachetada en la cara" para Estados Unidos y fue tajante al respecto en Truth Social: "No hay nada de inspirador en este desastroso show de medio tiempo".

Donald Trump criticó el show de medio tiempo de Bad Bunny para el Super Bowl 2026.

En redes sociales, los usuarios latinoamericanos se emocionaron con la representación de sus países y el periodista mexicano John Sutcliffe de ESPN transmitió, directamente desde el campo de juego, esos sentimientos con una emotiva lectura al final del medio tiempo.

"Como méxico-norteamericano, hijo de una americana, la verdad que fue muy emotivo. El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño en un mundo donde todo el mundo está peleando... Reconocer a Lady Gaga y Ricky Martin... También se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso de que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos", relató Sutcliffe.

El desafío de Bad Bunny a Donald Trump en los Grammy 2026

Bad Bunny se había sumado a las manifestaciones contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Donald Trump durante el discurso que dio tras recibir el Grammy a Mejor álbum de música urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

"Antes de darle las gracias a Dios, quiero decir: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos estadounidenses", había apuntado tajante sobre el escenario el artista originario de Puerto Rico, uno de los estados libres asociados de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad estadounidense se refiere a los inmigrantes sin documentación como "aliens" en sus publicaciones en redes sociales. Trump también lo hace en discursos o conferencias de prensa.

"Es difícil no odiar y a veces nos contaminamos. El odio se vuelve más dañino con más odio", se había lamentado el artista y pidió: "La única cosa más fuerte que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser distintos, si peleamos que sea con amor", un mensaje que repitió en su show de medio tiempo este domingo.

