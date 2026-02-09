Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota con Vélez El Xeneize cayó 2-1 ante el Fortín en el estadio José Amalfitani por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 y ahora buscará recuperarse frente a Platense. Por + Seguir en







Boca sufrió una dura derrota en el José Amalfitani.

Boca perdió 2-1 con Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la cuarta fecha de la zona A del torneo Apertura 2026. De esta manera, acumula dos victorias y dos caídas en lo que va del campeonato.

El próximo partido de Boca será contra Platense, que este domingo cayó 1-0 frente a Independiente en Vicente López. El encuentro se llevará adelante el domingo 15 de febrero a partir de las 19.30 en la Bombonera y se presenta como una buena chance para recuperarse de la dura derrota sufrida en Liniers, además de perfilarse como uno de los cruces más entretenidos de la quinta fecha del torneo.

El último encuentro entre el Xeneize y el Calamar se produjo el 2 de junio de 2024, cuando el equipo de Vicente López se impuso 1-0 por la cuarta fecha de la Liga Profesional con un gol de Mateo Pellegrino.