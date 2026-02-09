Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota con Vélez

Boca perdió 2-1 con Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani por la cuarta fecha de la zona A del torneo Apertura 2026. De esta manera, acumula dos victorias y dos caídas en lo que va del campeonato.
El próximo partido de Boca será contra Platense, que este domingo cayó 1-0 frente a Independiente en Vicente López. El encuentro se llevará adelante el domingo 15 de febrero a partir de las 19.30 en la Bombonera y se presenta como una buena chance para recuperarse de la dura derrota sufrida en Liniers, además de perfilarse como uno de los cruces más entretenidos de la quinta fecha del torneo.
El último encuentro entre el Xeneize y el Calamar se produjo el 2 de junio de 2024, cuando el equipo de Vicente López se impuso 1-0 por la cuarta fecha de la Liga Profesional con un gol de Mateo Pellegrino.
En aquel partido, Boca jugó con uno menos desde los 36 minutos del primer tiempo por la expulsión de Marcos Rojo. Fue un triunfo histórico para Platense, que no vencía a Boca desde el Clausura 1998.