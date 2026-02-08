8 de febrero de 2026 Inicio
Presos políticos en Venezuela: liberaron a la mano derecha de María Corina Machado

Juan Pablo Guanipa fue excarcelado luego de haber permanecido 8 meses privado de su libertad. "Toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", escribió Ramón, el hijo del dirigente venezolano.

María, la esposa de Nahuel Gallo habló con C5N sobre la posible liberación del gendarme argentino. 
La esperanza de la esposa de Nahuel Gallo: "Van a traerlo pronto a casa"

La noticia fue confirmada por su hijo, Ramón Guanipa, a través de la red social X de su padre, donde expresó el alivio de la familia tras ocho meses privado de su libertad. "Anuncio que mi papá fue excarcelado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", escribió.

De igual modo, sin olvidar el presente que aún se vive en el país caribeño, también aprovechó el posteo para recordar que "todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados". "Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos", agregó.

Guanipa, una de las figuras más visibles de la oposición, había sido detenido en mayo pasado tras un período de clandestinidad, en el marco de una escalada represiva que siguió a los eventos políticos de julio de 2024.

Su detención fue denunciada internacionalmente como arbitraria y motivada por fines políticos. La liberación se da en un escenario de extrema sensibilidad, donde el oficialismo comenzó a mostrar señales de apertura en las detenciones ante la presión de la comunidad internacional y del gobierno de los Estados Unidos.

Minutos después, en la misma cuenta se publicó un video donde se lo ve al propio Guanipa dando sus primeras declaraciones: "Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondido y casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante".

La felicidad María Corina Machado por la liberación de Juan Pablo Guanipa

Luego que se confirmara la liberación de Juan Pablo Guanipa, la propia María Corina Machado se expresó a través de las redes sociales utilizando el tuit escrito por Ramón Guanipa.

"Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡¡Libertad para todos los presos políticos!!", escribió la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

