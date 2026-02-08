IR A
Se viene una miniserie de Netflix de solo 5 capítulos: es oscura, intensa y adictiva

José Coronado regresa con una adaptación de Pérez-Reverte que mezcla misterio y crimen. La producción promete convertirse en uno de los estrenos más impactantes.

La producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea.

Netflix

Netflix confirmó el próximo estreno de una producción española que está generando gran expectativa entre los suscriptores que disfrutan de los thrillers de misterio. La plataforma presentó El problema final, una miniserie limitada de apenas 5 episodios protagonizada por José Coronado, basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte y dirigida por Félix Viscarret.

Esta ficción, anunciada en Madrid durante la presentación de contenidos para 2026 y programada para estrenarse entre fines de ese año y comienzos de 2027, generó gran interés en redes sociales y se señala como uno de los grandes lanzamientos del año del gigante del streaming por su mezcla infalible de historia de misterio clásico, ambientación de época y elenco de primer nivel.

La miniserie, producida por Mod Producciones con Fernando Bovaira como productor y Urko Errazquin como productor ejecutivo, presenta una trama situada en la primavera de 1959 donde trece personas quedan aisladas por un violento temporal en un pequeño islote próximo a Mallorca. Con guiones de Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, y un rodaje que comenzó en abril de 2025 en Lloret de Mar extendiéndose durante dos meses en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos además de distintas locaciones de Madrid y Toledo, la producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea.

El problema final

Netflix: sinopsis de El problema final

El problema final sigue la historia de trece personas que quedan aisladas durante la primavera de 1959 por un violento temporal en un pequeño islote cercano a Mallorca, donde todos se alojan en un hotel modesto y aparentemente tranquilo. La trama se desarrolla cuando Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta en circunstancias que inicialmente parecen ser un suicidio pero pronto comienzan a dar señales de ser un asesinato.

En ese escenario aparece la figura de Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, quien casi sin pretenderlo se verá convertido en el encargado de desentrañar lo ocurrido.

Paralelamente, la serie presenta cómo ese pasado ficticio de Basil dentro de la propia historia se convierte en una de las claves narrativas mientras asume la tarea de reconstruir los acontecimientos. A medida que avanza la investigación en este lugar limitado, cada huésped y cada empleado del hotel se transforman en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

El problema final

Reparto de El problema final

  • José Coronado como Basil
  • María Valverde
  • Martiño Rivas
  • Maribel Verdú
  • Gonzalo de Castro
  • Cristina Kovani
  • José Condessa
  • Pepón Nieto

Cuándo se estrena El problema final en Netflix

El problema final está previsto para estrenarse en Netflix entre finales de 2026 y principios de 2027. La plataforma confirmó el proyecto durante la presentación de sus contenidos para 2026 realizada en Madrid, aunque aún no reveló una fecha específica de lanzamiento. Se trata de una serie limitada compuesta por cinco capítulos que promete consolidar a José Coronado como uno de los rostros más sólidos del thriller español actual tras su exitoso vínculo con Netflix en producciones como Entrevías y Legado.

