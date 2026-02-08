Se viene una miniserie de Netflix de solo 5 capítulos: es oscura, intensa y adictiva José Coronado regresa con una adaptación de Pérez-Reverte que mezcla misterio y crimen. La producción promete convertirse en uno de los estrenos más impactantes. + Seguir en







La producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea. Netflix

Netflix confirmó el próximo estreno de una producción española que está generando gran expectativa entre los suscriptores que disfrutan de los thrillers de misterio. La plataforma presentó El problema final, una miniserie limitada de apenas 5 episodios protagonizada por José Coronado, basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte y dirigida por Félix Viscarret.

Esta ficción, anunciada en Madrid durante la presentación de contenidos para 2026 y programada para estrenarse entre fines de ese año y comienzos de 2027, generó gran interés en redes sociales y se señala como uno de los grandes lanzamientos del año del gigante del streaming por su mezcla infalible de historia de misterio clásico, ambientación de época y elenco de primer nivel.

La miniserie, producida por Mod Producciones con Fernando Bovaira como productor y Urko Errazquin como productor ejecutivo, presenta una trama situada en la primavera de 1959 donde trece personas quedan aisladas por un violento temporal en un pequeño islote próximo a Mallorca. Con guiones de Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, y un rodaje que comenzó en abril de 2025 en Lloret de Mar extendiéndose durante dos meses en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos además de distintas locaciones de Madrid y Toledo, la producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea.

El problema final Netflix Netflix: sinopsis de El problema final El problema final sigue la historia de trece personas que quedan aisladas durante la primavera de 1959 por un violento temporal en un pequeño islote cercano a Mallorca, donde todos se alojan en un hotel modesto y aparentemente tranquilo. La trama se desarrolla cuando Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta en circunstancias que inicialmente parecen ser un suicidio pero pronto comienzan a dar señales de ser un asesinato.

En ese escenario aparece la figura de Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, quien casi sin pretenderlo se verá convertido en el encargado de desentrañar lo ocurrido.