Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva para analizar "los avances en desregulación"

Mientras una misión del FMI visita Buenos Aires, la titular del organismo y el ministro de Desregulación se encontraron en una reunión del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico. "Fue un excelente intercambio", aseguró la funcionaria.

Kristalina Georgieva y Federico Sturzenegger en Arabia Saudita.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para "trabajar la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico", según anunció el funcionario en X. El encuentro se dio este domingo en Arabia Saudita mientras, en paralelo, una misión del organismo en Buenos Aires revisa el acuerdo por u$s20.000 millones.

El Banco Central sufrió una baja de reservas.
El Gobierno le pagó u$s832 millones al FMI y cayeron las reservas del Banco Central

Georgieva agregó en la misma red social que también charlaron sobre cómo poner en práctica "los conocimientos adquiridos en los debates del Consejo ante los miembros más amplios del FMI". De acuerdo con Sturzenegger, "los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países".

La titular del FMI calificó de "excelente" el intercambio con el ministro. El último día de enero, el funcionario de Milei había celebrado que el Gobierno despidió a 61.729 empleados públicos desde el primer mes de 2024. "Esta motosierra es la que permitió a Milei y Caputo bajar los impuestos nacionales", consideró.

Horas antes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado que el Presidente no viajará este lunes a la cumbre de Mar-a-Lago, en Estados Unidos, sino que participará de forma virtual: pospuso su viaje para asistir, el 19 de febrero, a la reunión inaugural del Board of Peace en Washington DC. Según información oficial, en esas actividades presenciales previstas en Estados Unidos participará Sturzenegger.

La delegación técnica del organismo está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi y hay mucha expectativa por la confirmación para el envío de un desembolso de u$s1.000 millones, si se logra la aprobación de la nueva etapa del acuerdo técnico.

Luego de varios respaldos por partes de dirigentes del FMI, la visita ocurre en medio del escándalo desatado en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), por la renuncia de su último titular, Marco Lavagna, luego de que el equipo económico nacional, encabezado por Luis Caputo, posponga la nueva metodología para medir la inflación, que en enero volvería a ubicarse arriba del 2%, pese a la desaceleración prevista por las consultas con respecto a diciembre último.

