Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva para analizar "los avances en desregulación" Mientras una misión del FMI visita Buenos Aires, la titular del organismo y el ministro de Desregulación se encontraron en una reunión del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico. "Fue un excelente intercambio", aseguró la funcionaria.







Kristalina Georgieva y Federico Sturzenegger en Arabia Saudita.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para "trabajar la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico", según anunció el funcionario en X. El encuentro se dio este domingo en Arabia Saudita mientras, en paralelo, una misión del organismo en Buenos Aires revisa el acuerdo por u$s20.000 millones.

Georgieva agregó en la misma red social que también charlaron sobre cómo poner en práctica "los conocimientos adquiridos en los debates del Consejo ante los miembros más amplios del FMI". De acuerdo con Sturzenegger, "los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2020566590400430276&partner=&hide_thread=false Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC! https://t.co/HXjKD6LPZz — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 8, 2026 La titular del FMI calificó de "excelente" el intercambio con el ministro. El último día de enero, el funcionario de Milei había celebrado que el Gobierno despidió a 61.729 empleados públicos desde el primer mes de 2024. "Esta motosierra es la que permitió a Milei y Caputo bajar los impuestos nacionales", consideró.

Horas antes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado que el Presidente no viajará este lunes a la cumbre de Mar-a-Lago, en Estados Unidos, sino que participará de forma virtual: pospuso su viaje para asistir, el 19 de febrero, a la reunión inaugural del Board of Peace en Washington DC. Según información oficial, en esas actividades presenciales previstas en Estados Unidos participará Sturzenegger.

La misión del FMI en Buenos Aires Una misión técnica del FMI arribó el último jueves al país con el objetivo de mantener distintas reuniones con funcionarios del Gobierno para auditar y realizar una revisión del programa de Facilidades Extendidas que firmó con Argentina en 2025.