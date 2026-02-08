8 de febrero de 2026 Inicio
Constitución: un incendio en un edificio de cuatro pisos dejó cuatro personas asistidas y 15 evacuados

El fuego comenzó cerca de las 5:40 en el tercer piso del inmueble, ubicado en la calle Santiago del Estero. No hubo víctimas fatales y las causas aún se investigan.

Constitución: incendio en un edificio de cuatro pisos dejó cuatro personas asistidas y 15 evacuados

Un incendio se desató en la madrugada de este domingo en un edificio de cuatro pisos del barrio porteño de Constitución, ubicado sobre la calle Santiago del Estero, casi esquina Brasil, y obligó a un importante operativo de bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.

La localidad se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 
El fuego comenzó alrededor de las 5.40 en el tercer piso del inmueble y fue controlado tras varias horas de trabajo. No se registraron víctimas fatales, aunque cuatro personas debieron recibir asistencia médica por inhalación de humo entre los que se encuentra un hombre de 81 años que debió ser trasladado al Hospital Penna para una mejor evaluación.

Además, aproximadamente unas 15 personas fueron evacuadas preventivamente y permanecen a la espera de los resultados de las inspecciones estructurales para determinar si pueden regresar a sus departamentos.

“Sentí olor a quemado y el sonido de los bomberos”, relató una vecina de la zona, que advirtió el siniestro poco después de iniciado.

Tras extinguir las llamas, personal especializado inició peritajes en el edificio para descartar daños que representen riesgos para los residentes. Hasta el momento no se informaron las causas del incendio ni el alcance de las pérdidas materiales.

