Mauro Icardi no fue al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez: ¿qué pasó?

La actriz festejó el natalicio de su hija lejos de su novio, pero compartió todo el evento por Instagram. Tampoco estuvieron presentes Francesca e Isabella Icardi.

Eugenia "La China" Suárez viajó a Argentina para celebrar el cumpleaños de su "acuariana favorita", su hija Magnolia Vicuña , con temática de Stranger Things. Lo hizo en la "casa de los sueños" de Mauro Icardi, que recientemente quedó en el centro de la tormenta por su situación judicial con Wanda Nara, pero el futbolista fue el gran ausente de la fiesta.

El jugador del Galatasaray se quedó en Turquía por compromisos con el club , que este domingo tenía un partido contra el Rizespor. Esto derivó en la ausencia de Francesca e Isabella Icardi , ya que la conductora de MasterChef Celebrity solo las iba a llevar si el futbolista estaba presente en la celebración, según contó Pilar Smith en LAM.

Como no fue el caso, la mayor de las Nara viajó con ellas a San Luis, según mostró en Instagram. El padre de Magnolia, Benjamín Vicuña, tampoco estuvo presente en su cumpleaños , pero la saludó a la distancia por la misma red social.

"Amor mío, la vida es tanto más divertida con vos! Mi acuariana favorita. Sensible, buena, graciosa, cariñosa, y mucho más. Magnolia, si no existieras, te inventaría."

"Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser", le deseó el actor a su hija.

Entre los presentes se destacaron Amancio, el hermano menor de la cumpleañera, y Rufina, la hija mayor de la protagonista de La hija de fuego, fruto de su relación con Nicolás Cabré .

"El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno."

Mauro Icardi le agradeció su récord en Turquía a la China Suárez: "Sin su amor, nada de esto sería posible"

Mauro Icardi rompió el récord de cantidad de goles convertidos por un jugador extranjero en el Galatasaray y realizó una publicación en Instagram para agradecerle a todas las personas que lo hicieron posible. A la China Suárez, su novia, le dedicó un párrafo.

Luego de las dos oraciones para sus hijas, Icardi definió a la actriz como "la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas" y aseguró: "Esté presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible".

"La mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba", enumeró el futbolista y agregó: "Fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobretodo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso".

Icardi concluyó: "Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida. Y ella (la China Suárez) es parte de lo que soy hoy".

Suárez le dedicó una publicación al tema, orgullosa por el logro de su pareja. “Feliz récord amor mío”, escribió junto a un emoji de corazón rojo y le deseó: “Que vengan muchos más. Te amo”.