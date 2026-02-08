Choque múltiple en General Paz: siete heridos y un amplio operativo de rescate Varias víctimas debieron ser trasladadas de urgencia y una de ellas fue evacuada en helicóptero sanitario. Por + Seguir en







Choque múltiple en General Paz: siete heridos y un amplio operativo de rescate

Al menos siete personas resultaron heridas este domingo por la mañana tras un choque múltiple ocurrido sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano, en la mano que conduce hacia el Puente La Noria.

El siniestro se registró alrededor de las 6.50 en la intersección con la avenida Fernández de la Cruz y tuvo como protagonistas a un Ford Fiesta, una Renault Kangoo y un Fiat Siena. De acuerdo con los primeros testimonios, el episodio comenzó cuando el Ford Fiesta quedó detenido cerca de la banquina. El conductor de la Kangoo, que circulaba detrás, descendió para colaborar y ayudar a mover el vehículo.

En ese contexto, un Fiat Siena que avanzaba por el mismo carril impactó contra ambos vehículos y atropelló al hombre que empujaba el auto. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada mediante el SAME aéreo para acelerar su atención médica.

El choque provocó importantes daños materiales, especialmente en la parte frontal del Ford Fiesta, y obligó a un rápido despliegue de Bomberos de la Ciudad, que trabajaron con herramientas hidráulicas para rescatar a personas que habían quedado atrapadas dentro de los vehículos.

Según informaron fuentes del operativo, cinco hombres y dos mujeres resultaron lesionados. Solo uno de los heridos pudo ser asistido completamente en el lugar, mientras que el resto fue derivado a distintos centros de salud: tres pacientes fueron trasladados al Hospital Grierson y otros cuatro al Hospital Santojanni.

El operativo incluyó la intervención de seis móviles terrestres del SAME, una unidad aérea y equipos especializados en rescate vehicular, mientras las autoridades intentan determinar las causas que desencadenaron el accidente.