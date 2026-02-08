Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película Un estreno de intriga de 1999 de Estados Unidos aterrizó en la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes de todo el mundo. + Seguir en







Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.

Sinopsis de El caso Thomas Crown, la clásica película que llegó a Netflix A los cuarenta años, al multimillonario y distinguido Thomas Crown no le queda nada que demostrar: es un triunfador nato. Pero no se siente satisfecho, así que planea robar un Monet del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. La policía nunca sospecharía de él, pero sí lo hace una experta y bella detective privada que trabaja para la agencia de seguros del museo. Por esta razón empieza a tantear a Crown por medio de un peligroso juego de inteligencia y seducción.

thomas Tráiler de El caso Thomas Crown Embed - EL CASO THOMAS CROWN 1999 trailer subtitulado Reparto de El caso Thomas Crown Faye Dunaway como The Psychiatrist

como The Psychiatrist Rene Russo como Catherine Banning

como Catherine Banning Pierce Brosnan como Thomas Crown

como Thomas Crown Ben Gazzara como Andrew Wallace

como Andrew Wallace Denis Leary como Michael McCann

como Michael McCann Fritz Weaver como John Reynolds

como John Reynolds Charles Keating como Friedrich Golchan

como Friedrich Golchan Mark Margolis como Heinrich Knutzhorn

como Heinrich Knutzhorn Frankie Faison como Detective Paretti thomassss