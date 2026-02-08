IR A
Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película

Un estreno de intriga de 1999 de Estados Unidos aterrizó en la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes de todo el mundo.

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, en los últimos meses del 2025 y principios de 2026 han aumentado notoriamente los suscriptores y usuarios.

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio. Un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de semana de febrero de 2026. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes cuanto antes.

Sinopsis de El caso Thomas Crown, la clásica película que llegó a Netflix

A los cuarenta años, al multimillonario y distinguido Thomas Crown no le queda nada que demostrar: es un triunfador nato. Pero no se siente satisfecho, así que planea robar un Monet del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. La policía nunca sospecharía de él, pero sí lo hace una experta y bella detective privada que trabaja para la agencia de seguros del museo. Por esta razón empieza a tantear a Crown por medio de un peligroso juego de inteligencia y seducción.

Tráiler de El caso Thomas Crown

Embed - EL CASO THOMAS CROWN 1999 trailer subtitulado

Reparto de El caso Thomas Crown

  • Faye Dunaway como The Psychiatrist
  • Rene Russo como Catherine Banning
  • Pierce Brosnan como Thomas Crown
  • Ben Gazzara como Andrew Wallace
  • Denis Leary como Michael McCann
  • Fritz Weaver como John Reynolds
  • Charles Keating como Friedrich Golchan
  • Mark Margolis como Heinrich Knutzhorn
  • Frankie Faison como Detective Paretti
