Brutal asesinato a un exfutbolista del ascenso durante una pelea: cuáles son las hipótesis que se manejan

La víctima, Lucas Pires, murió tras recibir un corte en el brazo con una botella rota. La Justicia analiza una cámara que tendría imágenes claves para determinar qué fue lo que pasó.

Se cree que la muerte se dio en medio de un conflicto familiar. Su hermano

Se cree que la muerte se dio en medio de un conflicto familiar. Su hermano, uno de los sospechosos

El mundo del fútbol del ascenso argentino está consternado por el crimen del exjugador de Almirante Brown, Lucas Pires, quien fue asesinado con una botella rota durante una pelea en Rafael Castillo.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.
Brutal asesinato en Batán: un hombre murió tras una brutal pelea en un boliche

El hecho ocurrió el pasado viernes en la esquina de Raulíes y Alagón, de dicha localidad bonaerense del partido de Almirante Brown, donde una fuerte discusión, aparentemente familiar, terminó con la muerte del deportista.

De acuerdo a lo que determinó la Policía, por el momento, el altercado ocurrió en la calle cuando el agresor atacó a Pires con una botella cortada, generándole una profunda herida en el antebrazo derecho.

Si bien el hombre de 29 años fue auxiliado rápidamente por familiares y amigos, quienes lo trasladaron de manera urgente al Hospital Presidente Néstor Kirchner, los médicos no pudieron salvarlo debido a que el corte se habría producido en una arteria.

La causa, que quedó en manos del fiscal Carlos Arribas de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, maneja una principal hipótesis de lo que sucedió con el crimen de Pires.

En las primeras investigaciones, la Justicia cree que se podría tratarse de un supuesto crimen intrafamiliar: hubo una pelea entre hermanos y terminó en homicidio. Por el caso, el principal sospechoso, según informantes cercanos al caso, es el hermano del exfutbolista.

De acuerdo a lo que declararon vecinos de la zona, los hermanos tendrían problemas de adicciones y se habrían peleado por temas relacionados con la droga.

Muerte de Lucas Pires: el sentido mensaje de Almirante Brown

En medio de la conmoción por la muerte de Lucas Pires, el club Atlético Almirante Brown emitió un sentido comunicado de consternación por el exjugador de la institución.

“El Club lamenta el fallecimiento de Lucas Pires. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresó el conjunto aurinegro acompañando el posteo con una foto de Pires con la camiseta de Almirante, en blanco y negro.

Pires disputó 8 encuentros durante la temporada 2015/2016 con la institución y marcó un gol ante Brown de Adrogué. Además, su hermano Omar Pires y primos de la víctima también vistieron la camiseta del Mirasol.

