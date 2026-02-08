8 de febrero de 2026 Inicio
Javier Milei pospone su viaje a Estados Unidos: participará de la reunión inaugural del Consejo de la Paz de Donald Trump

El mandatario irá por decimocuarta vez a aquel país en lo que va de su mandato. Debido a esto, canceló su presencia en otro compromiso que esta semana tenía en Mar-a-Lago, la residencia del presidente norteamericano en Florida.

Javier Milei volverá a encontrarse con Donald Trump en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei sigue sumando millas y viajará por decimocuarta vez a Estados Unidos en lo que va de su mandato, donde participará el 19 de febrero de la reunión inaugural del Consejo de la Paz en Washington DC.

Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.
Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Esta nueva invitación motivó la suspensión de la visita del mandatario de esta semana a Mar-a-Lago, la residencia de su par norteamericano, Donald Trump, en Florida. Allí, tenía previsto disertar en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street.

"En virtud de la cercanía con el viaje que estaba previsto para este lunes hacia EEUU, donde participaría de diferentes actividades, el Presidente ha decidido suspender su participación presencial y abocarse a su agenda local. En las actividades que estaban previstas participará el Ministro de Desregulación y Transfomación del Estado, Federico Sturzenegger. El Presidente hará su intervención de manera virtual", informaron desde Presidencia.

Mientras tanto, el Gobierno evalúa un nuevo traslado a Estados Unidos para participar en marzo de una conferencia organizada por JP Morgan, orientada a inversores internacionales, en la que Milei podría presentar la agenda económica argentina.

Qué es el Consejo de la Paz de Donald Trump

El Consejo Mundial de la Paz, un nuevo organismo impulsado por la Casa Blanca, tiene como el objetivo "intervenir en escenarios de conflicto y proyectar el liderazgo global estadounidense por fuera de las instituciones internacionales tradicionales". Fue lanzado el 22 de enero en el marco de la 56° Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, con la presencia de Milei.

El debut del Consejo contó también con la asistencia del mandatario paraguayo Santiago Peña y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto a otros jefes de Estado y del Gobierno de países alineados con Washington en Medio Oriente, Europa del Este y América Latina. Trump presidirá personalmente el organismo en esta etapa inicial y conservará poder de veto sobre las resoluciones centrales.

Durante su discurso de presentación, Trump reivindicó su rol como mediador en conflictos internacionales y sostuvo que su gestión permitió frenar guerras de larga duración, algunas con riesgo nuclear. En ese sentido, aseguró haber intervenido en disputas entre India y Pakistán, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, e incluso mencionó gestiones en curso entre Israel e Irán y entre Egipto y Etiopía.

"Hoy, el mundo es más rico, más seguro y mucho más pacífico que hace solo un año", afirmó el líder republicano. "Una vez que el Consejo esté completamente formado, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos. Lo haremos en colaboración con la ONU", agregó.

Sin embargo, la firma se da semanas después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como objetivo la captura del presidente Nicolás Maduro y en su ejecución se asesinó a más de 80 personas, entre militares y civiles; la intención de Trump de anexar Groenlandia y las amenazas constantes a Irán en medio de un contexto de conflicto social.

El diseño original del Consejo de Paz se inscribe en el plan de 20 puntos que Trump impulsa para cerrar el conflicto entre Israel y Hamas. En ese esquema, el organismo tendría un rol central en la etapa posterior a los combates, con foco en la reconstrucción y la administración civil de la Franja de Gaza. De acuerdo con su estatuto fundacional, el Consejo supervisará un comité tecnocrático palestino a cargo de una gobernanza transitoria y coordinará el eventual despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización, destinada a sostener el alto el fuego y avanzar en el desarme de los grupos armados.

