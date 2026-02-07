8 de febrero de 2026 Inicio
Búsqueda frenética en Córdoba: una adolescente salió de su casa, no volvió y permanece desaparecida

Tiene 17 años y fue vista por última vez en Cosquín. Su familia no recibió novedades sobre su paradero y pidió que las autoridades inicien una investigación para hallarla.

Antonella Romero permanece desaparecida.

Una adolescente permanece desaparecida en la provincia de Córdoba desde el viernes, por lo que la familia denunció el hecho ante las autoridades y pidieron que se intensifique la búsqueda en la investigación para que sea encontrada.

Te puede interesar:

La joven desaparecida fue identificada como Antonella Jenny Romero, de 17 años, quien fue vista por última vez en el barrio Mercantil, situado en la ciudad de Cosquín. Debido a su desaparición y la incertidumbre sobre su situación, su familia no recibió novedades y denunció solicitó que se halle su paradero.

Conforme a la información del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) local, mide 1,50 metros de estatura, es de contextura física delgada, pesa 48 kilos, tez bronceada, tiene pelo largo castaño oscuro, tatuajes en la espalda baja, en sus brazos y en una de sus piernas, un piercing en el ombligo y un lugar grande en el pecho.

En tal sentido, Romero vestía una musculosa negra, zapatillas, un pantalón pollera corte jeans de color claro y llevaba una mochila roja.

La Fiscalía de Instrucción pidió a los vecinos que aporten datos certeros sobre la damnificada, por lo que puede llamar a la comisaría de la ciudad o comunicarse con los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos 56801, 56802 o 56803, todos ellos pertenecientes a la Unidad Judicial de Cosquín o concurrir dependencia policial o judicial más cercana.

