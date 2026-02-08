IR A
Qué fue de la vida de la actriz que hacía de sol en los Teletubbies: pocos lo sabían

Su imagen alcanzó impacto en todo el mundo. El paso del tiempo permitió conocer la historia detrás de ese símbolo.

Su participación ocurrió cuando tenía apenas nueve meses.

Su participación ocurrió cuando tenía apenas nueve meses.

  • El sol con rostro de bebé se transformó en uno de los símbolos más recordados de la televisión infantil.

  • Detrás de esa imagen hubo una historia real que permaneció oculta durante años.

  • La identidad de quien apareció en la apertura recién se conoció más de una década después.

  • Su vida actual se desarrolla lejos de los medios y del ambiente artístico.

La serie Teletubbies dejó una huella muy marcada en la infancia de millones de personas en todo el mundo. Más allá de sus personajes principales, hubo un detalle visual que se volvió inolvidable y despertó curiosidad con el paso del tiempo.

Ese elemento fue el sol con cara de bebé que abría cada episodio, una imagen simple pero fuerte que quedó grabada en la memoria colectiva. Durante años, pocos sabían que detrás de esa figura había una persona real y una historia concreta.

Con el correr del tiempo, ese misterio comenzó a despertar interés entre quienes crecieron viendo el programa. Así se conocieron datos que permitieron reconstruir qué pasó con la actriz que apareció fugazmente en uno de los ciclos infantiles más populares de los años noventa.

Jessica Smith

Qué fue de la vida de la actriz que hacía de sol en los Teletubbies

Teletubbies fue una producción infantil de la BBC que se emitió entre 1997 y 2001, con un total de 365 episodios. Pensado para la primera infancia, el programa presentaba a cuatro personajes de colores intensos que interactuaban en un entorno lúdico, acompañados por sonidos, repeticiones y gestos simples.

Cada capítulo comenzaba con una escena que se volvió icónica, con un paisaje verde, una narración suave y la aparición de un sol sonriente en el cielo. Aunque no formaba parte del elenco principal, esa imagen funcionaba como un sello del programa y era reconocida en todo el mundo.

La cara del sol pertenecía a Jessica Smith, nacida en Inglaterra en 1995. Su participación ocurrió cuando tenía apenas nueve meses, luego de que sus padres la llevaran a un control médico en el mismo día en que la producción buscaba bebés con expresiones alegres para grabar la secuencia inicial. Su gesto frente a cámara fue el elegido.

Jessica Smith

Durante mucho tiempo, la identidad de la bebé se mantuvo en reserva. La familia recibió una retribución económica y juguetes, pero no hubo continuidad en el ámbito televisivo ni nuevas apariciones vinculadas a la actuación.

Recién trece años después del estreno del programa, Jess Smith confirmó públicamente que ella había sido el rostro del sol. El comentario generó repercusión y cerró una de las curiosidades más comentadas por quienes crecieron con la serie.

Hoy, su vida transcurre lejos de la pantalla. Trabaja en una empresa de seguridad en la ciudad de Medway, donde cumple tareas administrativas. Su participación en Teletubbies quedó como una anécdota de la infancia y como parte de la historia de un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones.

