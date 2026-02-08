9 de febrero de 2026 Inicio
Triunfazo de Vélez en Liniers: venció 2-1 a Boca y sigue como líder invicto de la Zona A

Con un doblete de Matías Pellegrini, el Fortín se impuso en el José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Para el xeneize descontó Iker Zufiaurre sobre el final.

Matías Pellegrini convirtió los dos goles de Vélez.

Vélez Sarsfield derrotó 2-1 a Boca Juniors, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, y sigue liderando invicto la Zona A. Los dos tantos del Fortín fueron convertidos en una ráfaga por Matías Pellegrini. Para el Xeneize anotó Iker Zufiaurre, cuando ya no había tiempo para más. El partido se jugó en el estadio José Amalfitani y contó con el arbitraje de Nazareno Arasa y el VAR a cargo de Nicolás Ramírez.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota con Vélez

El primer tiempo transcurrió con mucha intensidad y fricción en la mitad de la cancha, donde ambos equipos priorizaron el orden táctico por sobre la profundidad. Si bien el Fortín intentó hacerse dueño de la pelota en algunos pasajes, el club de la Ribera respondió con solidez defensiva y le cerró los espacios, lo que derivó en un trámite parejo y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

Las aproximaciones más peligrosas fueron esporádicas y carecieron de precisión en los metros finales. Vélez buscó lastimar a través de la circulación y los desbordes, mientras que Boca apostó a transiciones rápidas, aunque ninguno logró quebrar el cero. De esta manera, el partido se fue al descanso con el marcador en blanco y la sensación de que el duelo seguía abierto para el complemento.

En el segundo tiempo, una ráfaga de goles dejó a Boca al borde del knock out. Dos apariciones de Pellegrini en apenas tres minutos de juego pusieron a Vélez 2-0 arriba en el marcador. El primero, de cabeza, fue a los 63 minutos. El segundo, a los 66, con una definición de primera frente a Agustín Marchesín.

Sobre el final del encuentro, Zufiaurre sacó un remate desde afuera del área y la clavó en el ángulo del arco defendido por Álvaro Montero, que nada pudo hacer. Así, Boca logró descontar, pero ya no quedaba tiempo para el empate.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Platense en la Bombonera, el domingo a las 19.30, en tanto que Vélez visitará el viernes a Defensa y Justicia, a las 22.15.

Vélez Sarsfield 2 - 1 Boca Juniors: resumen del partido

Vélez Sarsfield 2 - 1 Boca Juniors: formaciones

Estadio: José Amalfitani
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Nicolás Ramírez
Hora: 22:15. TV: TNT Sports Premium

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.__IP__

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.

