Caso Bastian: los conductores de los vehículos que chocaron y el padre del niño dieron negativo en drogas Se trata de Noamí Quirós, Manuel Molinari y Maximiliano Jerez, quienes se encuentran imputados. El menor de ocho años permanece internado en grave estado en Mar del Plata. Por + Seguir en







Avanza la investigación por el caso Bastian.

La investigación por el choque que sufrió en Pinamar un niño llamado Bastian Jerez, de ocho años, expuso que la mujer que conducía el UTV, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok y el padre del menor dieron negativo en el examen toxicológico.

El periodista Leonardo García marcó en El Diario, por C5N, el resultado de los análisis toxicológicos hacia las personas investigadas por el hecho, que se produjo el 12 de enero: "Los peritos descartaron, en principio, la existencia de estupefacientes en los tres mayores sometidos a los estudios. Hablamos del conductor de la camioneta 4x4, la conductora del UTV y el papá de Bastian".

bastian pinamar En tanto, previamente, Noami Quirós, quien conducía el UTV en el que viajaba Bastian, y Manuel Molinari, quien estaba al frente de la camioneta Amarok, habían dado positivo en alcohol en sangre, de acuerdo a otra pericia realizada este lunes sobre muestras tomadas el día del choque. Por su parte, el padre del niño, Maximiliano Jerez, dio negativo.

La joven de 24 años tenía una graduación mayor a la del empresario, quien es el principal imputado, según informaron fuentes del caso a Infobae. Jerez se encontraba en el asiento trasero del UTV al momento del impacto y también figura como imputado.

El parte médico de Bastian tras la sexta operación Según el parte médico difundido después de la operación de este sábado, la intervención quirúrgica fue exitosa. La última semana habían descubierto en una resonancia magnética que Bastian sufrió lesiones graves en el cerebro y la cervical.

"Se le realizó una fijación cervical y posteriormente una traqueostomía", indicaron desde el centro de salud y agregaron: "El paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva". El equipo médico había decidido mantener al menor con inmovilización cervical y con asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía. Se encuentra bajo el cuidado de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.