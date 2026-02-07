Brutales enfrentamientos en Milán durante protestas por los Juegos Olímpicos de invierno

La manifestación convocada por grupos ambientalistas terminó en graves disturbios con detenidos y daños materiales en la Plaza Corvetto. Protestaban contra el impacto ecológico y económico del evento.

Represión de las fuerzas antidisturbios en los Juegos Olímpicos de invierno en Milán .

Los Juegos Olímpicos de invierno tuvieron una jornada para olvidar en Milán , después de los disturbios y la represión policial a un grupo de ambientalistas que protestaban contra el evento.

Lo que empezó como una manifestación pacífica de activistas, este sábado, contra el impacto ambiental y económico que causará el máximo juego de deportes de invierno, terminó en una catástrofe en las calles de la ciudad italiana.

La manifestación reunió alrededor de 5.000 personas , que terminaron con escenas explícitas de violencia y detenciones, tras los enfrentamientos directos entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios .

El conflicto estalló en las inmediaciones de la Plaza Corvetto, cuando una parte de la marcha intentó desviar el recorrido y subir a la autovía y fueron interceptados por las fuerzas de seguridad. La policía italiana desplegó camiones hidrantes y gases lacrimógenos contra la multitud.

A su vez, grupos de encapuchados tiraron piedras y escombros, petardos y fuegos artificiales de alto poder, y todo objeto contundente que estuviera a su paso contra las unidades móviles.

Según informó la cadena pública RAI, el saldo inicial es de cinco personas detenidas y trasladadas a dependencias policiales, mientras se evalúan los daños materiales en el mobiliario urbano de los barrios de Porta Romana y Corvetto.

El contexto político de la marcha

La protesta se produjo un día después de la inauguración de los 25.º Juegos Olímpicos de Invierno, que se desarrollan en las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo, con la participación de deportistas de 93 países.

Por su parte, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó este viernes un nuevo paquete de medidas de seguridad urbana, que habilita la “retención preventiva” de personas consideradas “de riesgo” antes de manifestaciones públicas.

La decisión se adoptó tras disturbios registrados el fin de semana pasado en Turín y generó críticas de sectores opositores y organizaciones de derechos civiles.