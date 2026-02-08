8 de febrero de 2026 Inicio
Brutal asesinato en Batán: un hombre murió tras una brutal pelea en un boliche

La víctima de 30 años sufrió heridas letales en el cráneo tras una violenta gresca a la salida de un boliche. Hay un joven de 18 años y una mujer detenidos.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.

Un hombre de 30 años fue golpeado salvajemente y sufrió heridas mortales tras una pelea a la salida de un boliche en la zona de Batán. El hecho se produjo en la Colectora y la calle 132 y según los primeros testimonios, la víctima quedó involucrada en una discusión entre dos mujeres que derivó en un violento ataque en su contra. Un joven de 18 años fue detenido y una mujer arrestada y se los puede ver en las imágenes que quedaron registradas.

Se cree que la muerte se dio en medio de un conflicto familiar. Su hermano, uno de los sospechosos
Brutal asesinato a un exfutbolista del ascenso durante una pelea: cuáles son las hipótesis que se manejan

La víctima fue identificada como Lucas Nahuel Larroque de 30 años y llegó con muerte cerebral al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). El cuadro con el que ingresó la víctima presentaba traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria. A pesar de los trabajos realizados por los profesionales médicos, los daños sufridos en su cabeza fueron irreversibles y no logró sobrepasar las intervenciones.

La policía pudo dar rápidamente con los sospechosos. En primera instancia detuvo a un joven de 18 años que habría golpeado con los puños a Larroque y que tras caer al suelo, lo pateó reiteradas veces hasta dejarlo sin conocimiento. Además, una mujer de 24 años fue arrestada por haber intervenido en el hecho, entorpeciendo el accionar policial. Quedó imputada por resistencia a la autoridad. L

Por su parte, el titular de la UFI Nº 7, el fiscal Fernando Arévalo, dispuso que se notifique al detenido en primera instancia por el delito de tentativa de homicidio pero, tras el fallecimiento de Larroque, la carátula cambió a homicidio. La fiscalía busca reconstruir el orden de los acontecimientos a partir de los videos registrados por testigos, ya que las cámaras de seguridad de la zona no estaban operativas debido a un corte de luz y no pudieron ser relevadas.

El cuerpo la víctima será trasladado esta tarde a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia a las 15. Luego, la policía científica deberá aportar sus pericias y la Justicia validar los testimonios de los testigos para definir la situación procesal del agresor.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.

