4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Bastian despertó del coma, a casi un mes del accidente en Pinamar

Su mamá, Macarena, compartió un emocionante mensaje en redes sociales: "Nos regaló muchas sonrisas. Estamos muy orgullosos de vos". El niño permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Por
El choque fue el pasado 12 de enero.

El choque fue el pasado 12 de enero.

Bastian, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente entre un UTV y una camioneta en Pinamar, despertó luego de permanecer tres semanas internado en terapia intensiva.

La Franternidad confirmó el paro por 24 hora para este jueves 5 de febrero
Te puede interesar:

Sin acuerdo con el Gobierno, se mantiene el paro de trenes para este jueves: a qué hora arranca y a qué líneas afecta

La noticia fue confirmada por su mamá, Macarena Collantes, a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos”, escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

En su historia de Instagram, completó: “Gracias Dios. Jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Sigamos pidiendo por Basti, gracias a todos”.

Durante su internación, Bastian recibió asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo clínicamente estable desde el punto de vista hemodinámico. Además, es monitoreado de manera permanente por un equipo interdisciplinario que evalúa su evolución.

Cómo fue el accidente de Bastian

El hecho ocurrió el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí, el UTV en el que viajaba el menor junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. Tras haber estado internado en dicha ciudad balnearia, fue trasladado a Mar del Plata en cuanto los médicos vieron que estaba en condiciones para ser derivado.

UTV - Amarok - Pinamar
As&iacute; fue el accidente de Bastian

Así fue el accidente de Bastian

Cómo sigue la causa judicial

En el marco de la investigación, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación de los dos conductores involucrados en el choque, luego de que ambos dieran positivo en los test de alcoholemia.

La sanción alcanza a Noemí Quirós, quien conducía el UTV, y a Manuel Molinari, conductor de la Amarok. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas “representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.

Las pericias toxicológicas, realizadas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, confirmaron que ambos conductores tenían alcohol en sangre al momento del impacto. Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro, mientras que Molinari dio 0,25, valores que superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero.

Caso Bastian: prohíben el uso de camionetas 4x4 y UTVs en La Frontera de Pinamar

A tres semanas del grave accidente en Pinamar por el que Bastian quedó gravemente herido, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en los médanos de La Frontera, en Pinamar.

La medida se tomó tras el fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores luego del amparo presentado contra la Municipalidad de la ciudad balnearia por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

De acuerdo al escrito por parte del juez suplente, Félix Adrián Ferrán, se ordena de manera inmediato “la prohibición expresa de pruebas de destreza; competencias formales o informales; eventos recreativos motorizados organizados; desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares, en el sector de médanos costeros del Partido de Pinamar, conocido como ‘La Frontera’, aún cuando dicho sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes”.

En la resolución, se detalló que estas prácticas “producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad), fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional”, dentro de un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival.

Ante este fallo, el magistrado aclaró que los municipios tienen “la obligación” de ejercer el poder policial para regular, controlar e impedir actividades que comprometan la seguridad pública.

Dicha suspensión quedará vigente hasta que el Municipio garantice condiciones de seguridad y control, incluyendo señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes, rechazando así el argumento por parte de Pinamar que se defendieron asegurando que no podía intervenir por tratarse de predios de titularidad privada, y remarca que esa excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.

Noticias relacionadas

A Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, le retuvieron el pasaporte.

Escándalo en Brasil: pidieron la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

play

Otra feroz golpiza rugbier en patota: al menos 20 jóvenes atacaron a un adolescente de 19 años en Tucumán

El cáncer es una de las enfermedades más comunes.

Del mate a los celulares: los 10 mitos más comunes sobre las causas del cáncer

Cortes de luz en el AMBA: casi 15 mil usuarios sin servicio en plena ola de calor

Cortes de luz en el AMBA: miles de usuarios sin servicio en plena ola de calor

Las lluvias de verano marcarán el cierre de la semana en la Ciudad de Buenos Aires.

Sigue la ola de calor en la Ciudad, pero llega el alivio: a qué hora llueve y cuándo baja la temperatura

La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados locales de febrero 2026

La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados particulares de febrero 2026: cuáles son

Rating Cero

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

últimas noticias

El establecimiento lanza una experiencia de degustación pensada para compartir, probar todo y reírse.

La hamburguesería de Buenos Aires que trae una propuesta con humor para San Valentín

Hace 12 minutos
El sistema se caracteriza por su modalidad automática.

Descuentos y reintegros para jubilados de ANSES: todo lo que hay que saber en febrero 2026

Hace 17 minutos
Este ajuste mensual responde al esquema de movilidad.

PNC de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

Hace 19 minutos
El dólar oficial no acumuló cambios en los primeros dos días de la semana.

El dólar se mantiene estable en el arranque de febrero, aunque por encima de los $1.450

Hace 47 minutos
A Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, le retuvieron el pasaporte.

Escándalo en Brasil: pidieron la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

Hace 51 minutos