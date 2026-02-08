La insólita confesión de Julieta Poggio: "Me gustaría ser un vampiro y congelarme así" La ex Gran Hermano reflexionó en Instagram sobre las consecuencias del paso del tiempo y la "pérdida de vitalidad física y emocional". "Quiero vivir todo, todo ahora", afirmó. + Seguir en







Julieta Poggio reveló que tiene miedo a envejecer. Redes sociales

La exparticipante de Gran Hermano Julieta Poggio se sinceró con sus seguidores y reconoció que teme envejecer. A través de su cuenta de Instagram, la influencer planteó que "la juventud es el mejor momento de la vida" y asoció la vejez a la "pérdida de cierta vitalidad física y emocional".

"El cuerpo te da para todo, tenés energía para todo. Quizás no tenés tantas responsabilidades, ni sos padre ni madre. Entonces todo es para vos, todos los placeres son para vos", enumeró la modelo de 24 años en relación a su época favorita de la vida y remarcó que quiere "vivir todo, todo ahora".

La influencer agregó: "Como que siento que necesito hacer muchas cosas en mi vida antes de ser mamá, si algún día lo soy. O de ya ser más grande y no poder tener la energía que tengo ahora".

Poggio sostuvo que le gustaría ser un vampiro y "seguir envejeciendo", pero "congelar" su cuerpo y su rostro actuales. "Sé que la vida después también se pone linda y que hay un montón de etapas de la vida", se atajó.

La relación abierta de Julieta Poggio La actriz reveló en enero que tiene una relación abierta con su novio, con el que mantiene un vínculo a la distancia mientras hace la temporada de verano en Carlos Paz. "Me enseñó una nueva forma de amar", afirmó.