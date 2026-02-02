2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Accidente de Bastian: operaron al niño por séptima vez y sigue en terapia intensiva

El menor de ocho años volvió a ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado, luego de un choque cuando se encontraba en una UTV en Pinamar.

Por
Bastian Jerez permanece internado.

Bastian Jerez permanece internado.

El hecho se produjo en Palermo.
Te puede interesar:

Se incendió un departamento en Palermo: hubo al menos siete personas asistidas

El parte médico del establecimiento médico expuso que el menor, quien tiene ocho años, fue operado nuevamente por los médicos. "Se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural", expresaron.

En tal sentido, detallaron que la intervención fue realizada para "optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo". Bastián recibió asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo estable bajo los parámetros clínicos y hemodinámicos durante su internación.

bastian pinamar

La operación se llevó adelante luego de que la madre del niño, Macarena Collantes, señalara el viernes que comenzó a respirar por sus propios medios. “Está respirando por sí solo y lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme”, expresó.

El hecho se produjo el 12 de enero alrededor de las 20, cuando el niño se encontraba en una UTV junto a su padre, una mujer y dos menores. En ese momento, una camioneta Volkswagen Amarok chocó contra el vehículo en la zona de La Frontera. Inmediatamente, el niño fue asistido en una posta del Operativo de Prevención, que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

Caso Bastian: prohíben el uso de camionetas 4x4 y UTVs en La Frontera de Pinamar

A tres semanas del grave accidente en Pinamar por el que Bastian quedó gravemente herido, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en los médanos de La Frontera, en Pinamar.

La medida se tomó tras el fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores luego del amparo presentado contra la Municipalidad de la ciudad balnearia por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

De acuerdo al escrito por parte del juez suplente, Félix Adrián Ferrán, se ordena de manera inmediato “la prohibición expresa de pruebas de destreza; competencias formales o informales; eventos recreativos motorizados organizados; desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares, en el sector de médanos costeros del Partido de Pinamar, conocido como ‘La Frontera’, aún cuando dicho sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes”.

En la resolución, se detalló que estas prácticas “producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad), fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional”, dentro de un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival.

Ante este fallo, el magistrado aclaró que los municipios tienen “la obligación” de ejercer el poder policial para regular, controlar e impedir actividades que comprometan la seguridad pública.

Dicha suspensión quedará vigente hasta que el Municipio garantice condiciones de seguridad y control, incluyendo señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes, rechazando así el argumento por parte de Pinamar que se defendieron asegurando que no podía intervenir por tratarse de predios de titularidad privada, y remarca que esa excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La extradición de Pequeño J podría darse en uno o dos meses 

Confirmaron la autorización para la extradición de Pequeño J: cuánto podría demorar su llegada a Argentina

play

La angustia de la mamá de Thiago al recordar la golpiza de los amigos a su hijo: "La cara reventada"

Thiago de 16 años fue agredido brutalmente por sus amigos en Pinamar y tiene un hematoma cerebral.

"No tenemos odio": los padres de Thiago pidieron que liberen al agresor de su hijo

Los dos autores materiales del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe tienen 14 y 15 años y están libres.

Ley Penal Juvenil: solo el 0,01% de los menores ingresó a la Justicia en 2024, según la Corte Suprema

La madre y el bebé fueron asistidos en el Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Juan.

Milagro en San Juan: un bebé nació en el baño de una casa, cayó al inodoro y lo salvaron

El dulce de leche fue recuperado por la Policía.

Estafa en Mar del Plata: se robaron $4 millones en potes de dulce de leche

Rating Cero

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

La película llegará a los cines de la Argentina el 23 de abril de 2026.Video

Revelaron el tráiler final de la biopic de Michael Jackson: cuándo se estrena

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix
play

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix: cómo encontrarla

El cambio físico de Eduardo Franco tras tres meses de preparación.

La impresionante transformación física de Eduardo Franco, de Stranger Things: así se ve tras 3 meses de entrenamiento

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.

Este famoso actor de Marvel apuntó contra Donald Trump y los rumores sobre su participación en la franquicia se dispararon: ¿qué pasó?

últimas noticias

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

Hace 48 minutos
Bastian Jerez permanece internado.

Operaron a Bastian por séptima vez y sigue en terapia intensiva

Hace 1 hora
Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Hace 1 hora
Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia.

Marco Lavagna publicó una carta explicando los motivos de su renuncia al INDEC: qué dijo

Hace 1 hora
La película llegará a los cines de la Argentina el 23 de abril de 2026.Video

Revelaron el tráiler final de la biopic de Michael Jackson: cuándo se estrena

Hace 1 hora