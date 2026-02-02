El menor de ocho años volvió a ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado, luego de un choque cuando se encontraba en una UTV en Pinamar.

El niño que fue atropellado en la ciudad de Pinamar cuando se encontraba en una UTV, Bastian Jerez , fue intervenido quirúrgicamente por séptima vez desde el accidente , por el cual permanece internado en el sector de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata.

El parte médico del establecimiento médico expuso que el menor, quien tiene ocho años, fue operado nuevamente por los médicos. "Se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural" , expresaron.

En tal sentido, detallaron que la intervención fue realizada para "optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo". Bastián recibió asistencia respiratoria mecánica y se mantuvo estable bajo los parámetros clínicos y hemodinámicos durante su internación.

La operación se llevó adelante luego de que la madre del niño, Macarena Collantes, señalara el viernes que comenzó a respirar por sus propios medios. “ Está respirando por sí solo y lo conectan por la noche para que no se canse, es una alegría enorme”, expresó.

El hecho se produjo el 12 de enero alrededor de las 20, cuando el niño se encontraba en una UTV junto a su padre, una mujer y dos menores. En ese momento, una camioneta Volkswagen Amarok chocó contra el vehículo en la zona de La Frontera. Inmediatamente, el niño fue asistido en una posta del Operativo de Prevención, que se realizaba a pocos metros del lugar del hecho.

Caso Bastian: prohíben el uso de camionetas 4x4 y UTVs en La Frontera de Pinamar

A tres semanas del grave accidente en Pinamar por el que Bastian quedó gravemente herido, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en los médanos de La Frontera, en Pinamar.

La medida se tomó tras el fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores luego del amparo presentado contra la Municipalidad de la ciudad balnearia por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

De acuerdo al escrito por parte del juez suplente, Félix Adrián Ferrán, se ordena de manera inmediato “la prohibición expresa de pruebas de destreza; competencias formales o informales; eventos recreativos motorizados organizados; desafíos, carreras y toda maniobra temeraria realizadas con vehículos 4x4, UTV, cuatriciclos, motos u otros similares, en el sector de médanos costeros del Partido de Pinamar, conocido como ‘La Frontera’, aún cuando dicho sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo manifiesto, frecuentemente asociadas a siniestros graves y muertes, con niñas y niños como víctimas frecuentes”.

En la resolución, se detalló que estas prácticas “producen todos los años siniestros viales graves y fatales (varios de ellos con menores de edad), fallecidos o con lesiones irreversibles, hechos reiteradamente difundidos por medios de alcance nacional”, dentro de un espacio de uso masivo y alta concurrencia durante la temporada estival.

Ante este fallo, el magistrado aclaró que los municipios tienen “la obligación” de ejercer el poder policial para regular, controlar e impedir actividades que comprometan la seguridad pública.

Dicha suspensión quedará vigente hasta que el Municipio garantice condiciones de seguridad y control, incluyendo señalización, delimitación de zonas, supervisión efectiva y medidas preventivas suficientes, rechazando así el argumento por parte de Pinamar que se defendieron asegurando que no podía intervenir por tratarse de predios de titularidad privada, y remarca que esa excusa no es válida frente a un riesgo cierto, conocido y evitable.