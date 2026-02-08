¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos? Como son los rumores de romance entre los dos famosos Encuentros privados en Europa, una historia que se remonta a más de una década y una relación marcada por la cautela alimentan los rumores en torno a la empresaria y el campeón de Fórmula 1. + Seguir en







Kim Kardashian fue vinculada sentimentalmente con Lewis Hamilton.

Los rumores crecieron por encuentros privados en Europa.

Ninguno confirmó la relación y mantienen silencio público.

La prensa lo define como el romance más glamoroso. Kim Kardashian transita una nueva etapa en su vida personal que volvió a ponerla en el centro de la escena internacional. A los 45 años, la empresaria e ícono indiscutido de la cultura pop quedó bajo los reflectores tras ser asociada sentimentalmente con Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1. El posible vínculo entre dos figuras de alcance global despertó un fuerte impacto mediático y los posiciona como una de las duplas más comentadas en este arranque de 2026.

Si bien ninguno confirmó públicamente la relación, la reiteración de encuentros reservados y desplazamientos en común reforzó las versiones de un romance en ciernes. Lo que inicialmente surgió como un rumor aislado fue tomando consistencia a partir de coincidencias en destinos exclusivos y apariciones que sugieren algo más que una amistad. La prensa internacional sigue cada gesto con lupa, mientras el silencio de ambos suma misterio y alimenta las especulaciones.

Lewis Hamilton X @LewisHamilton En las últimas semanas, las sospechas crecieron tras varios avistamientos en enclaves selectos de Europa. Uno de los episodios más resonantes fue una breve escapada al hotel Estelle Manor, una propiedad de lujo en la campiña inglesa reconocida por su alto nivel de privacidad. Este escenario, junto a otros encuentros recientes, refuerza la idea de que Kardashian y Hamilton buscan resguardar su intimidad, dando forma a lo que muchos ya describen como la relación más glamorosa del momento.

Qué rumores hay de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton El supuesto vínculo entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton se instaló como el gran tema de la prensa del corazón en este comienzo de febrero de 2026. Las versiones comenzaron a circular con más fuerza luego de que ambos coincidieran en una exclusiva fiesta de Año Nuevo en Aspen, pero terminaron de explotar tras una escapada de alto perfil —y extremo hermetismo— a la campiña inglesa. De acuerdo con distintos informes, la empresaria viajó en su jet privado desde Los Ángeles para reencontrarse con el piloto de Ferrari en el lujoso hotel Estelle Manor, en Oxfordshire, donde habrían compartido cenas reservadas y tratamientos de spa lejos de miradas ajenas, con un gasto que superaría las 120.000 libras en apenas un fin de semana.

Kim Kardashian Skkn El interés mediático se potenció por la estrategia casi calculada que ambos habrían adoptado para esquivar a los fotógrafos. Tras su paso por el Reino Unido, fueron vistos arribando al mismo hotel de París en una camioneta, aunque ingresaron por accesos separados para no dejar registros conjuntos. En paralelo, fuentes cercanas a la creadora de SKIMS deslizaron a medios como *Us Weekly* que Kim se siente preparada para volver a apostar al amor luego de un largo período sola, y definen su vínculo con el múltiple campeón de la Fórmula 1 como cercano y relajado, con códigos propios y hasta apodos compartidos.