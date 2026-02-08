8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Doble crimen en Pilar: mataron a dos hermanos por una deuda de $230.000

Las víctimas fueron ejecutadas a sangre fría por dos hombres que exigían el pago de una suma supuestamente vinculada a la compra de electrodomésticos. Los autores materiales ya fueron identificados y están prófugos.

Por
Jonathan Posdeley y Priscila Varky

Jonathan Posdeley y Priscila Varky, los hermanos asesinados en Pilar.

Un reclamo económico por una suma mínima derivó en un doble asesinato que conmociona al partido de Pilar. El pasado 22 de enero, dos hombres arribaron en camioneta a una vivienda del barrio Agustoni para exigir el pago de $230.000 por una supuesta deuda vinculada a la compra de electrodomésticos.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.
Te puede interesar:

Brutal asesinato en Batán: un hombre murió tras una brutal pelea en un boliche

La discusión escaló rápidamente y terminó en una ejecución directa frente a familiares presentes en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Posdeley, de 34 años, y su hermana Priscila Varky, de 22, quienes recibieron disparos mortales a corta distancia.

Testigos del hecho aseguraron que los agresores actuaron con determinación homicida y sin mediar advertencias previas de gravedad. "No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos", sentenció Gabriel, tío de los jóvenes asesinados, en declaraciones que reflejan la brutalidad del ataque.

La investigación, a cargo del fiscal Raúl Casal, logró identificar a los autores materiales del hecho, quienes actualmente permanecen prófugos. La Justicia ya emitió los pedidos de captura correspondientes y activó alertas en los pasos fronterizos para evitar que los sospechosos abandonen el país.

En el marco de las diligencias, las autoridades aprehendieron a un tercer hombre bajo el cargo de encubrimiento. Se lo acusa de haber ocultado la camioneta utilizada por los asesinos para trasladarse hasta el domicilio de las víctimas y emprender la posterior fuga.

El Ministerio Público Fiscal ordenó múltiples allanamientos y el secuestro de dispositivos móviles para reconstruir las comunicaciones previas al crimen. Los investigadores buscan determinar si existieron amenazas anteriores o si el ataque fue planificado específicamente para esa jornada.

Mientras la comunidad de Agustoni permanece en estado de alerta, la familia de las víctimas exige celeridad en las detenciones para obtener justicia. El móvil del crimen resulta particularmente impactante por la desproporción entre la pérdida de vidas y el monto adeudado, inferior al valor de una canasta básica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se cree que la muerte se dio en medio de un conflicto familiar. Su hermano, uno de los sospechosos

Brutal asesinato a un exfutbolista del ascenso durante una pelea: cuáles son las hipótesis que se manejan

play

Choque múltiple en General Paz: siete heridos y un amplio operativo de rescate

play

Constitución: un incendio en un edificio de cuatro pisos dejó cuatro personas asistidas y 15 evacuados

Antonella Romero permanece desaparecida.

Búsqueda frenética en Córdoba: una adolescente salió de su casa, no volvió y permanece desaparecida

play

Brutales enfrentamientos en Milán durante protestas por los Juegos Olímpicos de invierno

El hombre fue hallado muerto en las vías del tren.

Un hombre fue hallado muerto en las vías del tren en San Nicolás: qué se sabe

Rating Cero

Encuentros privados en Europa, una historia que se remonta a más de una década y una relación marcada por la cautela alimentan los rumores en torno a la empresaria y el campeón de Fórmula 1.  

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos? Como son los rumores de romance entre los dos famosos

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.
play

Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película

La producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea.

Se viene una miniserie de Netflix de solo 5 capítulos: es oscura, intensa y adictiva

Su participación ocurrió cuando tenía apenas nueve meses.

Qué fue de la vida de la actriz que hacía de sol en los Teletubbies: pocos lo sabían

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

últimas noticias

play
Jordy Caicedo, el héroe de la tarde-noche en el Ducó.

Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios

Hace 19 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Hace 34 minutos
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27.

Un hombre murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero

Hace 1 hora
El fuego afecta el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Maniobras de enfriamiento y tres focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

Hace 1 hora