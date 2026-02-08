Doble crimen en Pilar: mataron a dos hermanos por una deuda de $230.000 Las víctimas fueron ejecutadas a sangre fría por dos hombres que exigían el pago de una suma supuestamente vinculada a la compra de electrodomésticos. Los autores materiales ya fueron identificados y están prófugos. Por + Seguir en







Jonathan Posdeley y Priscila Varky, los hermanos asesinados en Pilar.

Un reclamo económico por una suma mínima derivó en un doble asesinato que conmociona al partido de Pilar. El pasado 22 de enero, dos hombres arribaron en camioneta a una vivienda del barrio Agustoni para exigir el pago de $230.000 por una supuesta deuda vinculada a la compra de electrodomésticos.

La discusión escaló rápidamente y terminó en una ejecución directa frente a familiares presentes en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Posdeley, de 34 años, y su hermana Priscila Varky, de 22, quienes recibieron disparos mortales a corta distancia.

Testigos del hecho aseguraron que los agresores actuaron con determinación homicida y sin mediar advertencias previas de gravedad. "No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos", sentenció Gabriel, tío de los jóvenes asesinados, en declaraciones que reflejan la brutalidad del ataque.

La investigación, a cargo del fiscal Raúl Casal, logró identificar a los autores materiales del hecho, quienes actualmente permanecen prófugos. La Justicia ya emitió los pedidos de captura correspondientes y activó alertas en los pasos fronterizos para evitar que los sospechosos abandonen el país.

En el marco de las diligencias, las autoridades aprehendieron a un tercer hombre bajo el cargo de encubrimiento. Se lo acusa de haber ocultado la camioneta utilizada por los asesinos para trasladarse hasta el domicilio de las víctimas y emprender la posterior fuga.

El Ministerio Público Fiscal ordenó múltiples allanamientos y el secuestro de dispositivos móviles para reconstruir las comunicaciones previas al crimen. Los investigadores buscan determinar si existieron amenazas anteriores o si el ataque fue planificado específicamente para esa jornada. Mientras la comunidad de Agustoni permanece en estado de alerta, la familia de las víctimas exige celeridad en las detenciones para obtener justicia. El móvil del crimen resulta particularmente impactante por la desproporción entre la pérdida de vidas y el monto adeudado, inferior al valor de una canasta básica.