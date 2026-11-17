El mundo del espectáculo local suma un nuevo capítulo romántico luego de que Marcelo Tinelli decidiera dejar atrás su historia con Milett Figueroa y oficializara su noviazgo con Ágata Lescano . Tras varias semanas de especulaciones que comenzaron en octubre por una serie de fotos compartidas durante una merienda con idéntica mesa y vajilla, el conductor blanqueó el vínculo mediante sus historias de Instagram .

Lejos del circuito tradicional de los medios televisivos, la mujer de 37 años ha construido una destacada carrera dentro del ámbito del deporte y el entrenamiento físico de alto rendimiento. Además de desempeñarse profesionalmente como entrenadora personal, ostenta los prestigiosos títulos de campeona argentina y sudamericana de bikini fitness .

Su presencia en el universo digital también resulta muy activa, ya que reúne una comunidad que supera los 27 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram. A través de esa plataforma, donde exhibe tanto sus rutinas de gimnasio como el detrás de escena de sus competencias deportivas y postales cotidianas, se presenta ante el público como una ferviente impulsora del concepto de "fitness consciente para mujeres reales" .

Más allá de la estética y la exigencia competitiva que demandan los torneos de fisicoculturismo y fitness, su filosofía de trabajo apunta a generar un cambio integral y sostenible en el tiempo. Según refleja en sus publicaciones habituales, su propuesta busca combinar la actividad física regular con una profunda transformación de hábitos , acercando herramientas saludables a mujeres que desean mejorar su calidad de vida sin caer en extremos inalcanzables.

Por otro lado, la nueva compañera sentimental del histórico animador televisivo guarda una faceta creativa menos conocida pero igual de relevante en su historia personal, ya que también mantiene un fuerte vínculo artístico con la música. De esta manera, esta deportista desembarca en el centro de la escena mediática argentina con un perfil multifacético, combinando el rigor del deporte competitivo, la vocación docente en el entrenamiento y su sensibilidad artística.

Quién es y a qué se dedica Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Además de su labor como entrenadora personal, esta deportista de 37 años encabeza un emprendimiento propio llamado BAL (Beyond All Limits), una iniciativa orientada al bienestar femenino que nació tras un profundo quiebre personal en su vida. Según detalló al presentar este proyecto que surgió luego de convertirse en madre y volver al país junto a su hijo de 12 años: "Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo".

Lejos de limitarse únicamente al universo del gimnasio y las competencias físicas, la mujer que conquistó el corazón de Marcelo Tinelli cultiva una marcada veta artística, ya que canta y toca la guitarra con habitualidad en sus redes sociales, donde incluso se animó a interpretar el tema "La Cañada", de Los Pérez García. Al reflexionar sobre esta faceta creativa que la acompaña desde la infancia, aseguró con convicción: "Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva".

Por último, su pasado sentimental también guarda un curioso vínculo previo con el ambiente del rock nacional que salió a la luz en las últimas horas. De acuerdo con una revelación difundida en redes por el cronista Mariano Coste, Ágata Lescano estuvo anteriormente en pareja con Sebastián Cardero, histórico baterista de Los Piojos.