La conductora reveló que sufrió Covid-19, una infección urinaria y 41 grados de fiebre, y dio detalles de su delicado estado de salud.

Carmen Barbieri regresó a la televisión, después de atravesar un delicado cuadro de salud que la mantuvo internada en la Clínica Zabala. La conductora retomó su programa Con Carmen, por El Nueve, y relató los difíciles momentos que vivió.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

Recibida entre aplausos por sus compañeros, Carmen Barbieri expresó: "Buenas tardes, estoy acá. Los extrañé" . Luego, sorprendió con una fuerte confesión: "Yo amo la palabra casi. Casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada" .

La conductora recordó uno de los episodios más preocupantes de su internación: "El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre" . Además, reconoció la gravedad de su estado: "Tuve 41. Y estuve de verdad bastante brava" .

Sobre su recuperación, Barbieri admitió que todavía enfrenta algunas secuelas: "Estoy débil, estoy anémica" . Sin embargo, destacó su felicidad por regresar al trabajo y agradeció el acompañamiento de sus compañeros y del público durante su ausencia.

"Estoy feliz de volver a trabajar. Gracias por esperarme y por hacerme el aguante" , manifestó emocionada. La artista también confirmó que el sábado 21 de noviembre volverá a la clínica durante algunas horas para realizarse nuevos estudios médicos.

Captura eltrece

Qué le había pasado a Carmen Barbieri

Carmen Barbieri explicó que su internación estuvo relacionada con un cuadro de COVID-19 que se complicó por una infección urinaria bacteriana. "Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria", detalló.

Con su habitual humor, describió cómo atravesó ambas enfermedades: "Entonces, entre el COVID y la bacteria pelearon en este cuerpo que Dios me dio y yo lo mantengo". También reconoció: "Este cuerpo peleaba y yo estaba que no daba más, pero como pude, le di batalla".

Durante su internación en la Clínica Zabala, recibió antibióticos y sueros para tratar el cuadro infeccioso. "Me dieron tantos antibióticos y todo y sueros y estoy acá", contó, antes de agradecer especialmente al doctor Espina y al personal médico que la atendió.

La conductora también reveló que su recuperación continúa siendo difícil. "Ayer, por ejemplo, dormí todo el día", recordó sobre la jornada previa a su regreso. Explicó que se controlaba la temperatura cada vez que despertaba, aunque afortunadamente ya no tenía fiebre.

Cabe recordar que a fines de octubre, Barbieri había sufrido un broncoespasmo y otros problemas respiratorios que provocaron su ausencia de la televisión. Posteriormente, el COVID-19 y la infección urinaria agravaron su estado de salud y requirieron atención hospitalaria.

Aunque pudo regresar a Con Carmen, la artista confirmó que seguirá bajo controles médicos. "El sábado me interno otra vez, pero cinco horitas nada más, para que me hagan todos los estudios, para ver cómo ando", adelantó, y cerró con un mensaje esperanzador: "Estoy feliz de verlos, los extrañé mucho".