La Selección argentina jugará martes contra Costa Rica en Córdoba en el marco del segundo amistoso disputado en el suelo argentino por la doble fecha FIFA y que marcará el cierre de los encuentros del 2026.
En el primer encuentro frente a Uruguay en La Bombonera, la Albiceleste perdió por 2 a 1 y Lionel Scaloni adelantó que hará cambios, aunque también dejó abierta la puerta para que algunos de los que jugaron el viernes vuelvan a ser titulares. El amistoso le permitirá ver cómo se integran otras variantes a la base que ya probó en el primer partido de la era post Messi.
En Córdoba, el conjunto nacional buscará vencer a su par de Costa Rica para cerrar este intenso 2026, donde se destaca la final alcanzada en el Mundial 2026. De cara a este choque, la gran incógnita pasa por el lateral izquierdo de la defensa, que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega. En la parte derecha de la última línea, Agustín Giay podría entrar por Gonzalo Montiel en la derecha,
En comparación a la derrota, ahora podría retroceder al mediocampo y ocupar el lugar que tuvo Exequiel Palacios. Ese movimiento abriría espacio arriba para Gianluca Prestianni, con Matías Soulé y Franco Mastantuono como alternativas para completar el ataque. Así, Scaloni podría darle a Nicolás Paz otro partido desde el arranque y verlo en un rol distinto, más cerca de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
Por otro lado, el elenco comandado por Bryan Ruiz también viene de una derrota ante la Ecuador de Marcelo Gallardo por 2 a 0 en el Estadio Olímpico de Atahualpa con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, de penal. Además, Diego Mesén fue expulsado a los 68´.
En su última visita a Argentina, en marzo de 2024, fue triunfo para los de Scaloni por 3-1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que Manfred Ugalde descontó para los Ticos.
Argentina vs. Costa Rica: a qué hora juega y cómo verlo en vivo
- Hora: 20
- Televisión: Telefe y TNT Sports
- Estadio: Mario Alberto Kempes
- Árbitro: Bruno Arleu (Bra)
- VAR: Rodrigo Guarizo (Bra)
Argentina vs. Costa Rica: probables formaciones
- Selección argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.
- Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.
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