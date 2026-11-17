Insólito caso en Flores: fue a robar, se quedó dormido, lo detuvieron y lo condenaron en 48 horas Una investigación exprés de la Unidad de Flagrancia Oeste porteña culminó con una condena a cuatro meses de prisión efectiva para un ladrón reincidente que, en menos de dos días, fue juzgado y sentenciado tras romper la vidriera de un local de cerramientos en Flores y robar el dinero de la caja. Por Agregar C5N en









Juan Bautista Alberdi y San Pedrito, Flores.

Una investigación de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias de la auxiliar fiscal Daiana Biassotti, culminó con una condena en 48 horas a través de un juicio abreviado para un imputado con antecedentes penales que, tras romper el vidrio de la puerta de ingreso a un local de cerramientos en el barrio de Flores, sustrajo el dinero de la caja registradora.

El juez Agustín Eduardo Riggi, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº19, homologó un acuerdo de avenimiento mediante el cual condenó a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo al autor de un robo en el barrio de Flores. Debido a su historial delictivo previo, el magistrado también resolvió declararlo reincidente.

La secuencia que derivó en su detención se desencadenó cerca de la intersección de las avenidas Juan B. Alberdi y San Pedrito, cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad escuchó un fuerte estruendo proveniente de un local de cerramientos. Al acercarse a verificar la situación, el oficial advirtió que el vidrio de la puerta de acceso estaba destrozado y el interior completamente revuelto, hallando al sospechoso tirado en el suelo del comercio, donde se negó a identificarse ante la voz de alto.

Al tomar intervención, la UFLA Oeste ordenó la detención del sospechoso y comprobó que poseía antecedentes penales por delitos contra la propiedad, además de robos y hurtos en grado de tentativa. Posteriormente, durante la requisa realizada en la alcaidía donde quedó alojado, los efectivos descubrieron que llevaba ocultos 100 mil pesos en efectivo, los cuales habían sido sustraídos de la caja registradora del comercio.

En este contexto, la auxiliar fiscal Biassotti lo imputó por el delito de robo simple en grado de tentativa, según los artículos 164 y 42 del Código Penal. Finalmente, 48 horas después del hecho, se arribó a un acuerdo de pena entre la fiscalía y la defensa de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.