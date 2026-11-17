Wanda Nara estalló contra la China Suárez por el pedido de perimetral y la destrozó: "Ridícula" La empresaria reaccionó a la versión de que la actriz buscaría una restricción perimetral en su contra y lanzó un explosivo mensaje en las redes sociales. Agregar C5N en









Wanda Nara reaccionó al pedido de la China Suárez y fue contundente.

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo. Después de los escandalosos enfrentamientos que protagonizaron en los últimos días, trascendió que la actriz tendría intenciones de solicitar una restricción perimetral contra la empresaria. Lejos de quedarse callada, la conductora de MasterChef Celebrity salió al cruce y lanzó una durísima acusación.

Todo comenzó cuando una usuaria de X cuestionó la decisión de la actriz y recordó el escándalo que protagonizó años atrás con Pampita, cuando salió a la luz la presunta infidelidad de Benjamín Vicuña en un motorhome en el año 2015.

“¿Le pide perimetral a Wanda? ¿Le había pedido perimetral a Pampita después del revolcón de los pelos en el motorhome? ¿O solo lo hace para complacer al manicero? Siempre todo por el macho”, escribió la usuaria en una publicación que rápidamente llamó la atención de la empresaria.

Captura: web Sin vueltas, la mediática decidió escribir un mensaje en su cuenta oficial y aprovechó para apuntar directamente contra la actriz, poniendo en duda el temor que habría manifestado hacia ella. “Alguien que te tiene ‘miedo’ al otro día te insulta públicamente??? Ridícula funcional al macho. Nada más bajo”, disparó Wanda, dejando en claro que el conflicto está lejos de terminar.

El abogado de La China Suárez confirmó que pedirá una restricción contra Wanda Nara Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia “La China” Suárez, dio detalles de la medida judicial durante un móvil con Intrusos. “En este momento Lautaro Rodríguez, que es mi hijo, y el doctor Sergio Raposeiras están haciendo firmar los escritos para presentar mañana la denuncia contra Wanda Nara por amenazas”, aseguró.