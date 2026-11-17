El joven de 25 años, identificado como Tomás Natenzon, contó en una publicación que es bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y fue "responsable del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional" durante la visita del Sumo Pontífice.

En las últimas horas habló el motociclista detenido durante la visita del papa León XIV en Palermo , identificado como Tomás Natenzon , de 25 años, que contó en una publicación que es bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y que "nunca tuve la intención de atentar contra el Papa".

El joven fue detenido el pasado domingo inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos , en Palermo, luego de que una moto de gran cilindrada comenzara a merodear por la zona y despertara sospechas de un efectivo de la Policía de la Ciudad.

Las autoridades confiscaron una serie de elementos y su nombre comenzó a recorrer los medios de comunicación. Sin embargo, tiempo después de ser detenido compartió una publicación en su cuenta oficial de Facebook donde se defendió de las acusaciones: " Mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre" .

En el escrito contó que es bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y se dedica profesionalmente al mundo de las telecomunicaciones. " De hecho, fui responsable del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del Papa ", explicó.

Ante las hipótesis que recorrieron en medios y redes sociales durante ese fin de semana, Natenzon remarcó que "mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado , mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal.Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza".

Por último expresó que "finalmente, el 14 de noviembre, la Justicia dictó mi sobreseimiento y ordenó mi inmediata libertad.Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre".

Comunicado completo del hombre detenido durante la visita del Papa

MI DERECHO A CONTAR MI VERDAD

Soy Tomás Natenzon, tengo 25 años y siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras.El domingo pasado mi vida cambió de un momento a otro. Fui detenido en Palermo, cerca del escenario donde se desarrollaría la misa del papa León XIV.

En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre.Pero hay una parte de esta historia que merece ser contada.Soy bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y me dedico profesionalmente al mundo de las telecomunicaciones.

De hecho, fui responsable del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del Papa.Se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación para garantizar la coordinación y conectividad necesarias durante un acontecimiento de semejante magnitud.

Facebook: Tomás Natenzon .

Es decir, mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal.Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza.Sin embargo, mi nombre y mi rostro quedaron expuestos ante millones de personas. Se utilizaron palabras como «arsenal», «infiltrado» y «amenaza», generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse.Atravesé días muy difíciles, con angustia e incertidumbre, lejos de mi familia, de mis afectos y de mi vida cotidiana.

Finalmente, el 14 de noviembre, la Justicia dictó mi sobreseimiento y ordenó mi inmediata libertad.Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre.No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió.Próximamente más información