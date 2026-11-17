Alerta por otro escape de gas en Lanús: nuevo operativo a pocas cuadras de la estación de trenes Personal de Metrogas trabaja en una pérdida reportada cerca del centro de la cabecera del municipio. Intervienen bomberos y Defensa Civil ante el riesgo de una posible explosión. Por Agregar C5N en









Personal de emergencias trabaja en Andrade al 200, en Lanús. C5N

Mientras continúa la conmoción por la explosión en Remedios de Escalada, en Lanús, un nuevo escape de gas genera preocupación en las cercanías de la estación de tren de la cabecera del municipio, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo preventivo y ampliaron el perímetro de seguridad, además de cortar la luz en la cuadra involucrada.

La alerta se originó a partir de un reclamo por una pérdida de gas de baja presión en en la calle Olegario Andrade al 200 (entre Dr. Melo y Ministro Brin), cerca de la estación de Lanús. A raíz de la situación, una cuadrilla de Metrogas llegó al lugar para trabajar sobre el inconveniente, mientras que también se acercaron los bomberos y personal de Defensa Civil.

AHORA | Realizan cortes por otro escape de gas en Lanús, a cinco cuadras de donde fue la explosión.



Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/SK7SKdXbG5 — C5N (@C5N) November 17, 2026 El operativo comenzó el lunes por la noche pero la lluvia no permitió que terminaran de detectar el escape y este martes continúan los trabajos. Las cuadrillas realizaron cortes de suministro y vallaron el perímetro para evitar que los vecinos se acerquen mientras controlan la fuga.

Los agentes colocaron cintas de peligro y les pidieron a los vecinos y peatones que se alejaran de la esquina. Además, solicitaron apoyo policial para extender el perímetro y evitar que la gente se acercara al sector afectado.