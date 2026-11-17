El joven de 22 años está preso por liderar la organización de su padre, Esteban Alvarado, quien fue condenado hace cuatro años por la Justicia provincial por, entre otras maniobras, lavar dinero a través del turf.

La detención de Santino Alvarado , hijo de un capo narco en Rosario, desató el enojo del propio Esteban Lindor Alvarado y lanzó fuertes amenazas . “Si no liberan a mi hijo puede haber víctimas inocentes", advirtió desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple su condena por homicidio, balaceras, lavado y narcotráfico.

Crecida del Río Paraná: superó el nivel de evacuación en Santa Fe y aumenta la preocupación en Rosario

El enojo se desató luego que el joven de 22 años fuera arrestado el jueves 12 de noviembre , acusado de liderar la organización de su padre, lavando dinero y traficando cientos de kilos de cocaína. Según trascendió, ese día Santino se vio rodeado por los policías de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal y en ese momento intentó destruir su teléfono celular.

A raíz de ello, el 911 de la Policía de Rosario recibió un llamado con amenazas , donde asegura que si no liberan al chico habrá represalias y también se nombra al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. “ Si no liberan a Santino, vamos a empezar a matar gente inocente. Esto va para el gobernador Pullaro , para todos los policías y para todos” , se lee en la transcripción de la llamada telefónica.

Por el momento, no se sabe quién realizó el llamado, pero investigan el vínculo que tiene con Esteban Alvarado, de igual modo no hubo confirmación oficial de Seguridad de Santa Fe, del MPA ni de la Fiscalía federal.

Santino, hijo mayor de Estaban Alvarado, fue detenido el jueves 12 de noviembre en su casa de Funes como organizador de la asociación ilícita que manejaba su padre desde la cárcel.

En el mismo operativo también fueron apresadas otras 10 personas, entre ellas María Fernanda Rojas, mano derecha de Alvarado, y el abogado Claudio Tavella, quien ya había sido condenado a 3 años de prisión por hacer de nexo del capo con su organización.

Además, durante 38 allanamiento llevados a cabos en las localidades de Rosario, Funes, Roldán y San Lorenzo, se secuestraron varias armas de fuego como una escopeta, una pistola compacta de color negro con corredera, municiones, cuatro cargadores, una computadora portátil, una tablet y un teléfono celular.

Según la investigación a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), entre junio de 2025 y octubre de 2026, el joven trianguló 82 comunicaciones para que su padre siguiera dando las órdenes a sus subalternos.

Quién es Santino Alvarado

Santino Alvarado es el hijo mayor del capo narco de Rosario, Esteban, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza y fue condenado hace cuatro años por la Justicia provincial por, entre otras maniobras, lavar dinero a través del turf.

Si bien Esteban intentó alejarlo y no quiso cederle el mando enviándolo a Sevilla, España, el joven de 22 años se acercó a La Banda de Los Menores. “Está acusado de coordinar aviones que salen desde Paraguay hacia España cargado de cocaína, de manejar una flota de 12 vehículos de alta gama”, detalló la conductora de C5N, Luli Trujillo.

En 2023 fue apuñado en un boliche de Marbella, en 2025 estuvo vinculado a sectores de a barrabrava de Rosario Central y está siendo investigado por varias amenazas y disputas entre organizaciones criminales narcos.