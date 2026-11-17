San Isidro: persecución por Panamericana terminó con dos detenidos y el secuestro de un arma El procedimiento comenzó durante un operativo preventivo en Thames y Colectora, cuando oficiales de la División Motorizada de la Patrulla Municipal detectaron una moto sin patente, vinculada a varios hechos delictivos en zona norte. Por Agregar C5N en









Los sospechosos descartaron un revólver calibre 38 con cinco municiones.

Un operativo de prevención en la intersección de Thames y Colectora Panamericana, en el que oficiales de la División Motorizada de San Isidro detectaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta Honda Wave sin dominio colocado, y que estaría involucrada en varios hechos delictivos registrados en zona norte, culminó con una cinematográfica persecución.

Todoc comenzó cuando, al advertir la presencia de los oficiales e intentar ser identificados, los sospechosos emprendieron la fuga. De inmediato, se inició un seguimiento con la participación de móviles de la Patrulla Municipal y la Motorizada. El recorrido continuó por la Colectora Panamericana en dirección a Tigre y luego hacia San Fernando. Desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se coordinó un operativo cerrojo junto a la policía de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Fernando.

Durante la huida, los sospechosos descartaron un revólver calibre 38 con cinco municiones. A la altura de la bajada de Avellaneda, uno de los móviles logró interceptar la motocicleta, pero los hombres abandonaron el vehículo y continuaron escapando a pie, cruzando la autopista.

La moto estaría involucrada en varios hechos delictivos. Los oficiales mantuvieron el seguimiento y, a unos 200 metros, lograron aprehender a uno de ellos. En paralelo, otro móvil localizó y recuperó el arma descartada en la intersección de Carlos Casares y Colectora.

Minutos más tarde, personal del Comando de San Fernando logró aprehender al segundo sospechoso en Pasaje González y Charlín, como resultado del operativo coordinado entre ambos municipios.

La motocicleta Honda Wave, de color gris cemento, y el arma de fuego quedaron secuestradas y fueron trasladadas a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Los dos aprehendidos, ambos mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia. El procedimiento fue resultado del trabajo conjunto entre el Sistema de Seguridad de San Isidro y las fuerzas de seguridad de San Fernando.