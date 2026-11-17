La Libertad Avanza intentará conseguir este martes el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Necesita diez firmas para avanzar con la iniciativa que impulsa Javier Milei, en un momento de alta tensión con Patricia Bullrich.

El Senado debate la suspensión de las PASO: el Gobierno busca los votos para avanzar con el proyecto

El Gobierno buscará este martes avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. A partir de las 15, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debatirá el proyecto impulsado por la Casa Rosada, que necesita diez firmas para obtener dictamen y quedar en condiciones de llegar al recinto.

La negociación llega con números ajustados. Según los últimos relevamientos, el oficialismo contaba con ocho firmas: seis de La Libertad Avanza y dos de aliados. Los respaldos identificados eran los de Eduardo Vischi , de la UCR, y Alejandra Vigo , de Córdoba, aunque esta última reclamó modificaciones al texto.

Para alcanzar el número necesario, el Gobierno todavía debía convencer a Rodolfo Suárez , también radical, y a Carlos Espínola , de Corrientes. En tanto, Flavio Fama , de la UCR catamarqueña, y Carolina Moisés , de Convicción Federal, todavía no habían definido su posición.

La reunión de comisión será el primer filtro. Sin embargo, conseguir el dictamen no garantiza que la iniciativa pueda convertirse en ley. Para aprobarla en el recinto, el Senado necesita reunir 37 votos afirmativos, una mayoría que el oficialismo todavía debe construir.

El armado de la estrategia parlamentaria para suspender las PASO abrió nuevas internas dentro del oficialismo. Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem fueron los encargados de redactar el borrador y encabezar las conversaciones políticas, mientras que Patricia Bullrich , jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quedó relegada de las principales gestiones.

En el entorno de la senadora sospechan que la intención de apurar el tratamiento antes de fin de mes podría ser trasladarle la responsabilidad política de una eventual derrota legislativa.

Las diferencias no se limitan a la distribución de poder dentro del oficialismo. El proyecto incorpora otros cambios al sistema electoral, entre ellos la habilitación de colectoras para las elecciones presidenciales de 2027, una modificación que generó resistencias entre aliados.

Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, cuestionó la constitucionalidad de las colectoras para las candidaturas al Senado. Por su parte, Martín Goerling, jefe del bloque PRO, advirtió que sus legisladores no acompañarán modificaciones presentadas sobre la hora y calificó el mecanismo de colectoras como confuso.

El objetivo del Gobierno es llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre, antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30. El resultado de la reunión de este martes permitirá medir si La Libertad Avanza consigue las primeras adhesiones para avanzar con la reforma o si las diferencias políticas y la falta de votos obligan a postergar sus planes.