Ángel de Brito apuntó duramente contra la China Suárez por su decisión de recurrir a la Justicia en medio del escándalo con Wanda Nara . El conductor de LAM cuestionó el presunto pedido de un botón antipánico y consideró que la medida fue exagerada.

La China Suárez estalló tras ser vinculada con un jugador de la Selección argentina: "Son una escoria"

La polémica estalló después de que la China Suárez denunciara a Wanda Nara por presuntas amenazas y solicitara una restricción perimetral. Según trascendió, la actriz también buscaría obtener un botón antipánico, una posibilidad que provocó fuertes críticas en la televisión argentina.

Durante su participación en Desayuno, Ángel de Brito fue contundente: "Es recontra hueco lo que hizo la China, una exageración. No puede pensar seriamente que su vida corre peligro por Wanda Nara" , expresó, dejando en claro su desacuerdo con la decisión.

El periodista profundizó sus cuestionamientos y advirtió sobre la gravedad de utilizar herramientas judiciales destinadas a situaciones de riesgo. "No podés joder con la Justicia en temas delicados, hay mujeres que mueren por eso. Es una burla", sostuvo, en referencia al presunto pedido de protección.

Además, Ángel de Brito opinó sobre el enfrentamiento entre las mediáticas y el papel de Mauro Icardi. "Obviamente me cae mejor Wanda aunque le he criticado cosas toda la vida. Igual, el que peor está acá es Mauro Icardi. Está loco, el que peor la juega. Nunca vi nada igual" , sentenció.

Ángel de Brito reveló un desconocido romance de la China Suárez

En medio de la polémica con Wanda Nara, Ángel de Brito sorprendió al revelar un supuesto romance desconocido de la China Suárez con un reconocido futbolista de la Selección argentina. La información surgió durante una emisión de su programa en Bondi Live.

Según explicó el periodista, el presunto acercamiento habría ocurrido cerca de la época en que la actriz se encontró con Mauro Icardi en París. Sin embargo, aclaró que la información provenía de una fuente y no presentó una confirmación directa de los involucrados.

"Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa. Ojos lindos", lanzó Ángel de Brito, dejando una pista que rápidamente despertó especulaciones sobre la identidad del futbolista.

Entre risas, el conductor agregó: "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de ¿Qué está diciendo este boludo?". Sus declaraciones generaron repercusión por la posibilidad de un vínculo sentimental hasta entonces desconocido.

El futbolista señalado sería Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección Argentina. El medio sostuvo que ambos habrían concretado un encuentro, aunque el supuesto vínculo no habría prosperado.