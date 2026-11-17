La bailarina y cantante sorprendió con una emotiva despedida familiar y apostó por un importante desafío internacional en medio de dificultades económicas.

Una reconocida figura del espectáculo argentino tomó una decisión que marca un antes y un después en su carrera. Después de atravesar dificultades económicas y enfrentar importantes desafíos profesionales, decidió irse del país para comenzar una nueva etapa en el exterior .

La protagonista compartió una emotiva despedida familiar en sus redes sociales y expresó sus sentimientos ante este cambio de rumbo. Su partida llega en medio de una profunda transformación laboral, impulsada por nuevas oportunidades y el deseo de alcanzar sus sueños.

En las últimas horas, Flor Vigna se fue de la Argentina para viajar a Estados Unidos , donde participará de un reality de competencia deportiva junto a atletas de alto rendimiento. La cantante y bailarina mostró en Instagram su despedida de su padre en el Aeropuerto de Ezeiza y confesó: “Otra vez me toca irme. Sé que tengo que estar feliz, pero cómo me cuestan las despedidas”.

La artista también reflexionó sobre los sacrificios que implica buscar oportunidades internacionales. “No soy para nada congruente; quiero sueños grandes, pero me duele mucho todos los sacrificios que hay que hacer para lograrlos” , expresó. Además, sostuvo: “Siempre soñé con ser una artista internacional” , al explicar la importancia de este nuevo desafío profesional.

Su partida se produce pocos días después de revelar que arrastra una deuda de 130.000 dólares vinculada con su carrera musical . Durante una entrevista con Martín Cirio , la exfigura de Combate sorprendió al reconocer: “Tengo una deuda de 130.000 dólares con YouTube” . También aclaró: “No cobro nada de YouTube. Lo tengo que pagar, así que, por favor, sigan viendo los videoclips” .

Sobre el origen del problema financiero, Flor Vigna denunció irregularidades en un acuerdo discográfico y explicó que parte del dinero recibido como adelanto quedó en manos de un representante. “Me cagaron. De una discográfica me dieron un adelanto. Una parte se la quedó un manager”, aseguró. Y agregó: “Nunca me termino de recuperar de esa deuda”.

En ese contexto, la mediática explicó por qué decidió abrir una cuenta en OnlyFans para generar nuevos ingresos. “Quiero dejar de depender de un otro”, afirmó sobre su búsqueda de independencia económica. Según contó, consultó con colegas que utilizaban la plataforma y finalmente comenzó a publicar contenido bajo sus propias condiciones: “Desde ahí siempre respeté mis límites”.

Ahora, Flor Vigna apuesta a Estados Unidos como una nueva oportunidad para relanzar su carrera, mientras intenta recuperarse de sus pérdidas económicas. “El que no arriesga no gana... y al final sí, perdí fuerte”, había reconocido sobre sus inversiones musicales. Aunque su viaje está vinculado con un proyecto televisivo concreto, no confirmó que su salida de la Argentina sea definitiva.