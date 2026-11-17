Ante la creciente ola de estafas virtuales y maniobras fraudulentas, la aplicación de mensajería de Meta implementó herramientas clave para blindar la privacidad de los usuarios.

WhatsApp renovó por completo su esquema de protección para frenar el robo de cuentas, reemplazando el histórico PIN numérico de seis dígitos en la verificación en dos pasos por una contraseña robusta compuesta por letras, números y caracteres especiales .

Esta actualización responde a la necesidad de blindar los perfiles frente a ciberdelincuentes que logran interceptar los códigos de activación enviados por mensaje de texto, exigiendo ahora combinaciones mucho más complejas y recomendando abandonar claves previsibles como "123456".

Además de esta barrera alfanumérica, la plataforma de mensajería potenció el uso de passkeys, una llave de acceso criptográfica que valida la identidad mediante huella dactilar, reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla y que ya utilizan más de mil millones de usuarios en todo el mundo. Con estas herramientas combinadas y una serie de ajustes preventivos dentro del menú de configuración, cualquier persona puede reforzar la privacidad de sus conversaciones y evitar que terceros tomen el control de su línea.

De acuerdo con la información difundida en el blog oficial de WhatsApp, la verificación en dos pasos funciona como un escudo adicional que impide a un atacante apropiarse del perfil aun cuando haya obtenido el código de un solo uso recibido por SMS. Al dejar atrás el viejo código numérico para dar paso a una clave alfanumérica extensa, el sistema exige este segundo dato únicamente al intentar registrar el número en un teléfono nuevo , bloqueando de inmediato cualquier intento de intrusión remota sin molestar al usuario en su uso cotidiano.

Para habilitar esta protección o actualizar el método anterior, la firma especializada Bitdefender detalló que se debe ingresar a Configuración, seleccionar Cuenta y presionar en Verificación en dos pasos para seguir las instrucciones en pantalla. Los especialistas aconsejan crear una combinación extensa que no se utilice en otros servicios, resguardarla dentro de un gestor de claves confiable y vincular una dirección de correo electrónico de recuperación para evitar bloqueos accidentales ante un eventual olvido.

En paralelo, la plataforma incorporó la posibilidad de asociar múltiples passkeys a una misma cuenta, una mejora sumamente práctica para quienes alternan entre dispositivos Android y iPhone. Según precisa el Centro de ayuda de WhatsApp, estas credenciales están resguardadas mediante criptografía avanzada y se configuran desde Configuración, Cuenta, Passkeys y Crear passkey, requiriendo en celulares Android contar con la versión 9 o superior, un bloqueo de pantalla activo y un administrador vinculado como el de Google o Samsung.

Otra novedad relevante orientada a combatir las estafas telefónicas se desplegó específicamente para el ecosistema Android, donde la aplicación ahora exhibe información contextual cuando entra una llamada de un remitente que no figura en la agenda. De esta manera, el receptor puede visualizar de antemano si la comunicación proviene del extranjero y si comparte grupos en común con ese número, sumando un filtro preventivo clave antes de atender contactos sospechosos.

Por último, desde Bitdefender advirtieron que estas innovaciones dificultan las maniobras tradicionales de secuestro de cuentas, pero no reemplazan los hábitos básicos de precaución digital. Para mantener el perfil a salvo, resulta fundamental no compartir jamás códigos de registro ni escanear códigos QR inesperados, mantener siempre actualizados tanto la aplicación como el sistema operativo, revisar periódicamente la sección de dispositivos vinculados y bloquear de inmediato la línea ante el robo o extravío del celular.