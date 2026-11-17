El Índice de Precios Mayoristas (IPIM) acumuló un incremento del 24,8% en el año, sostenido principalmente por el salto en los productos refinados del petróleo. El equipo económico monitorea de cerca este núcleo de costos para evitar que la suba de la energía y los insumos se traslade con fuerza al consumidor y empañe el número de la inflación.

El nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 1,6% en octubre de 2026 respecto de septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la inflación mayorista acumuló un alza del 24,8% en los primeros diez meses del año y alcanzó una variación interanual del 29,8% .

La suba mensual estuvo explicada por el aumento del 1,6% en los productos nacionales y del 0,9% en los productos importados . Dentro de la producción local, los productos manufacturados y la energía eléctrica avanzaron un 1,8% (con los manufacturados subiendo 1,8% y la energía eléctrica sin cambios en 0,0%), mientras que los productos primarios subieron un 1,1% .

El principal motor del incremento mensual fue el rubro energético y de combustibles. Las divisiones de origen nacional con mayor incidencia positiva en el nivel general del IPIM fueron:

#DatoINDEC Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros diez meses del año acumularon un alza de 24,8% https://t.co/F5ixkd569n pic.twitter.com/wTOhZIMh8G

Por el contrario, los únicos sectores que mostraron retrocesos mensuales fueron los productos pesqueros (-0,3%) y las máquinas y equipos (-0,1%).

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: se incrementaron un 1,3% , con un aporte de 0,08 p.p.

Sustancias y productos químicos: subieron un 2,2% en el mes, con una incidencia de 0,21 p.p.

Productos refinados del petróleo: registraron un aumento mensual del 4,6% , aportando 0,58 puntos porcentuales (p.p.) a la suba del índice general.

Por su parte, los dos indicadores complementarios que excluyen el efecto impositivo —el IPIB (orientado al mercado interno) y el IPP (que refleja los precios percibidos por el productor e incluye exportaciones)— mostraron ambos una suba del 1,5% en el mes, con incrementos interanuales del 28,3% y 29,2%, respectivamente.

Es así que en estos indicadores que no contabilizan los impuestos (IPIB e IPP), se observa un fuerte impacto del sector energético. Específicamente, los productos refinados del petróleo registraron un salto mensual mucho más pronunciado, escalando un 6,2% respecto a septiembre por fuera del componente impositivo.

Luis Caputo destacó el dato de octubre: "La inflación mayorista fue de 1,6%"

Como es costumbre luego de conocerse un dato oficial del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó en sus redes sociales para destacar las cifras de octubre.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN MAYORISTA FUE DE 1,6%

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en octubre una variación de 1,6% mensual y 29,8% interanual

En el mes, los productos nacionales registraron una suba de 1,6% y los importados de 0,9%. Dentro de los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2026

En su publicación, el funcionario subrayó que la inflación mayorista (IPIM) fue del 1,6% mensual y del 29,8% interanual. Explicó que los productos nacionales subieron un 1,6% (con los primarios en 1,1%, los manufacturados en 1,8% y sin cambios en la energía eléctrica) y los importados un 0,9%. Además, remarcó que el aumento estuvo impulsado principalmente por los productos refinados del petróleo, que subieron un 4,6% y explicaron casi 0,6 puntos porcentuales del índice general.

Por último, Caputo también celebró el dato del Índice del Costo de la Construcción en el GBA (ICC), que registró una suba mensual del 1,7%, compuesta por alzas del 1,5% en materiales, 1,8% en mano de obra y 1,8% en gastos generales.