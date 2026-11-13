Córdoba: el club Universitario repudió la golpiza del profesor de rugby y evalúan sanciones

La institución a la que pertenece Martín Roberto Díaz, cuestionó el ataque a un hombre en una pizzería por "mirar a su pareja". El agresor terminó detenido imputado por lesiones leves y amenazas.

El Club Universitario de Rugby repudió el accionar violento de uno de sus profesores.

El club al que pertenece el profesor de rugby que le propinó una brutal golpiza a un hombre dentro de una pizzería por "mirar a su pareja" repudió el ataque y evalúa sancionarlo . En redes sociales expresaron su " profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física ", que protagonizó Martín Roberto Díaz.

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En redes sociales, la Subcomisión de Rugby del Club Universitario de Córdoba manifestó "nuestra solidaridad con la persona agredida y hacemos llegar nuestro acompañamiento a ella y a su familia, deseando su pronta recuperación".

" Como institución, repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos a través del deporte ", añadieron. La Policía de Córdoba detuvo al agresor Martín Roberto Díaz, de 47 años, y quedó a disposición de la Fiscalía UTI 22.

Por esta razón, remarcaron que "ante la gravedad de lo sucedido, la Subcomisión y las autoridades del Club ya se encuentran reunidas y evaluando los pasos a seguir para definir con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan , actuando con el rigor y la transparencia que la situación amerita".

Un profesor de rugby le propinó una feroz golpiza a un hombre que estaba sentado en una pizzería en la ciudad de Córdoba porque, presuntamente, había mirado a su pareja de forma indebida.

La agresión tuvo lugar en el barrio Docta, y quedó registrada por las cámaras de seguridad. El acusado, que fue identificado por sus iniciales como M.R.D., está relacionado al Club Universitario de Córdoba.

Fue detenido por la Policía, mientras que la víctima fue internadas por las lesiones que sufrió en el rostro: una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda.

Cómo fue la brutal golpiza del profesor de rugby

Según relataron testigos y se comprobó en las grabaciones de la cámara de seguridad, la víctima estaba sentada en una mesa de la pizzería, cuando el agresor antes de retirarse, lo acusó de mirar a su pareja y le habría dicho: “Andá con cuidado que te voy a matar”.

Después de pagar la pizza, regresó y volvió a increparlo.

“¿Qué mirás?”, le preguntó, mientras lo acusaba de haber mirado a su pareja. “Degenerado”, agregó.

Segundos después, el profesor de rugby descargó una andanada de golpes al otro cliente. Con la víctima en el piso, le pegó varias trompadas más en la cara y patadas.

“¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, le gritó. A lo que la víctima respondió: “No hice nada”.

El agresor fue imputado inicialmente por lesiones y amenazas. El Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado a través de su Subcomisión de Rugby en el que expresó su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física”.