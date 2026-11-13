13 de noviembre de 2026 Inicio
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Córdoba: profesor de rugby le dio una brutal golpiza a un hombre por "mirar a su pareja"

El agresor tiene 47 años. La víctima fue hospitalizada por las lesiones que sufrió en el rostro.

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El agresor fue imputado inicialmente por lesiones leves y amenazas.

Un profesor de rugby le propinó una feroz golpiza a un hombre que estaba sentado en una pizzería en la ciudad de Córdoba porque, presuntamente, había mirado a su pareja de forma indebida.

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La agresión tuvo lugar en el barrio Docta, y quedó registrada por las cámaras de seguridad. El acusado, que fue identificado por sus iniciales como M.R.D., está relacionado al Club Universitario de Córdoba.

Fue detenido por la Policía, mientras que la víctima fue internadas por las lesiones que sufrió en el rostro: una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda.

Cómo fue la brutal golpiza del profesor de rugby

Según relataron testigos y se comprobó en las grabaciones de la cámara de seguridad, la víctima estaba sentada en una mesa de la pizzería, cuando el agresor ingresó acompañado por una mujer y allí comenzó a increparlo.

“¿Qué mirás?”, le preguntó, mientras lo acusaba de haber mirado a su pareja. “Degenerado”, agregó.

Segundos después, el profesor de rugby descargó una andanada de golpes al otro cliente. Con la víctima en el piso, le pegó varias trompadas más en la cara y patadas.

“¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, le gritó. A lo que la víctima respondió: “No hice nada”.

El agresor fue imputado inicialmente por lesiones y amenazas. El Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado a través de su Subcomisión de Rugby en el que expresó su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física”.

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