13 de noviembre de 2026 Inicio
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"Andá con mucho cuidado que te voy a matar": la amenaza del profesor rugby antes de la golpiza

La víctima habló por primera vez con la prensa y contó detalles del ataque que sufrió en una pizzería. "Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada", aclaró.

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Mauro contó cómo fue el ataque. 

Mauro contó cómo fue el ataque. 

Captura de El Doce TV.

El hombre que fue brutalmente golpeado dentro de una pizzería en Córdoba habló por primera vez y contó cómo fueron los segundos previos al ataque por parte del profesor de rugby, Martín Roberto Díaz. La víctima aclaró que apenas ingresó la pareja al local levantó la vista del celular por unos segundos y que no hizo nada más antes de que el agresor se le acercara a increparlo.

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Mauro habló con medios de Córdoba donde explicó las graves heridas que le dejó la violenta golpiza. "Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar", aseguró.

La víctima trabaja como médico del Servicio Penitenciario de Córdoba añadió que "me dice que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado".

A lo que aclaró "me dice que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado" y que "no le dio tiempo de reaccionar ni nada". "Vi que estaba muy sacado y no le hablé más. Cuando se va me señala con el dedo y me dice ‘anda con mucho cuidado que te voy a matar’, sentenció.

Ante esta situación, Martín Roberto Díaz se acerca a la mesa y comienza a golpearlo, a lo que Mauro se intenta alejar pero el agresor lo termina acorralando en un cuarto de servicio. "Ahí me pega en la cabeza, me derriba, me noquea y empiezo a perder sangre. Me agarra de las manos y del pelo. Me dice ‘Pedí perdón’. En el piso me pega una patada en el pecho y en el abdomen", añadió.

Ante la pregunta de los periodista sobre si la pareja del agresor intentó a ayudar o intentar separarlo, Mauro aseguró que "atinó a decir ‘Vamos Martín’. No intentó frenarlo, no dijo nada".

Córdoba: profesor de rugby le dio una brutal golpiza a un hombre por "mirar a su pareja"

Un profesor de rugby le propinó una feroz golpiza a un hombre que estaba sentado en una pizzería en la ciudad de Córdoba porque, presuntamente, había mirado a su pareja de forma indebida.

La agresión tuvo lugar en el barrio Docta, y quedó registrada por las cámaras de seguridad. El acusado, que fue identificado por sus iniciales como M.R.D., está relacionado al Club Universitario de Córdoba.

Fue detenido por la Policía, mientras que la víctima fue internadas por las lesiones que sufrió en el rostro: una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda.

Cómo fue la brutal golpiza del profesor de rugby

Según relataron testigos y se comprobó en las grabaciones de la cámara de seguridad, la víctima estaba sentada en una mesa de la pizzería, cuando el agresor antes de retirarse, lo acusó de mirar a su pareja y le habría dicho: “Andá con cuidado que te voy a matar”.

Después de pagar la pizza, regresó y volvió a increparlo.

“¿Qué mirás?”, le preguntó, mientras lo acusaba de haber mirado a su pareja. “Degenerado”, agregó.

Segundos después, el profesor de rugby descargó una andanada de golpes al otro cliente. Con la víctima en el piso, le pegó varias trompadas más en la cara y patadas.

“¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”, le gritó. A lo que la víctima respondió: “No hice nada”.

El agresor fue imputado inicialmente por lesiones y amenazas. El Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado a través de su Subcomisión de Rugby en el que expresó su “profunda preocupación y r

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